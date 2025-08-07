Gazze’de salgın alarmı

Haberin Devamı

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre nadir görülen bir nörolojik hastalık olan Guillain-Barre sendromu Gazzeli çocuklar arasında hızla yayılıyor. Son 24 saatte 95 kişide hastalık tespit edilirken, hastalar arasından 45’inin çocuk olduğu öğrenildi. Aniden ortaya çıkma özelliği bulunan hastalık nedeniyle şu ana kadar ikisi çocuk olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi. Bakanlık Genel Müdürü Dr. Munir el-Burş, özellikle çocuklar arasında görülen bu artışın temel nedeninin ağır yetersiz beslenme ve ciddi su kirliliği olduğunu söyledi. Geçmişte yılda yalnızca bir vaka görüldüğünü belirtilirken, mevcut durum “benzeri görülmemiş bir salgın” olarak nitelendirildi.

İnsan vücudunda aniden ortaya çıkan Guillain-Barre sendromu ilk olarak ayaklarda güçsüzlük şeklinde kendini gösteriyor. Vücutta yukarı doğru yayılan hastalık bacakları, kolları, yüzü ve solunum kaslarını olumsuz etkileyebiliyor.