Gazze’de sağlık çalışanlarının ağır travması

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El-Aksa Şehitleri Hastanesi’nde görev yapan Anestezi Uzmanı Manar Fayyad, ameliyathanede müdahale etmek üzere çağrıldığı hastanın 34 yaşındaki ağabeyi Shadi olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Bu ağır olayın ardından çalıştığı hastane bir travma merkezine dönüşen Fayyad, mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Benzer şekilde, acil servis hemşiresi Khaled Raafat hastanede başkalarını yaşatmaya çalışırken düzenlenen bir hava saldırısında eşini, çocuklarını ve annesini kaybetti. Han Yunus’taki Nasser Tıp Kompleksi’nde görevli hemşire Hiba al-Tawil de çalıştığı yoğun bakım ünitesinde kardeşinin ölümüne tanıklık ettikten sonra başka bir birime nakil olmak zorunda kaldı.

Savaşın başından bu yana en az bin 700 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 83’ü ise gözaltında. Araştırmalar, sağlık personelinin yüzde 41’inin aile üyelerini kaybettiğini, yüzde 78’inin ise hiçbir ruh sağlığı desteğine erişemediğini gösteriyor. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir al-Bursh, başkalarını kurtaran sağlık çalışanlarının da acilen korunmaya ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.