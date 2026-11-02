×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Gazze’de sağlık çalışanlarının ağır travması

Güncelleme Tarihi:

#Gazze Sağlık Çalışanları#Psikolojik Travma#El-Aksa Hastanesi
Gazze’de sağlık çalışanlarının ağır travması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 07:00

Gazze’deki hastanelerde görev yapan doktor ve hemşireler, soykırım savaşının ortasında hayat kurtarma mücadelesi verirken; aynı zamanda ağır yas, tükenmişlik ve derin psikolojik travmalarla boğuşuyor. Acil servislerde müdahale ettikleri yaralıların kendi aile üyeleri olduğunu öğrenen sağlık çalışanları, mesleki sorumlulukları ile kişisel acıları arasında sıkışıp kalmış durumda.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

El-Aksa Şehitleri Hastanesi’nde görev yapan Anestezi Uzmanı Manar Fayyad, ameliyathanede müdahale etmek üzere çağrıldığı hastanın 34 yaşındaki ağabeyi Shadi olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Bu ağır olayın ardından çalıştığı hastane bir travma merkezine dönüşen Fayyad, mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Benzer şekilde, acil servis hemşiresi Khaled Raafat hastanede başkalarını yaşatmaya çalışırken düzenlenen bir hava saldırısında eşini, çocuklarını ve annesini kaybetti. Han Yunus’taki Nasser Tıp Kompleksi’nde görevli hemşire Hiba al-Tawil de çalıştığı yoğun bakım ünitesinde kardeşinin ölümüne tanıklık ettikten sonra başka bir birime nakil olmak zorunda kaldı.

Savaşın başından bu yana en az bin 700 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 83’ü ise gözaltında. Araştırmalar, sağlık personelinin yüzde 41’inin aile üyelerini kaybettiğini, yüzde 78’inin ise hiçbir ruh sağlığı desteğine erişemediğini gösteriyor. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir al-Bursh, başkalarını kurtaran sağlık çalışanlarının da acilen korunmaya ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazze Sağlık Çalışanları#Psikolojik Travma#El-Aksa Hastanesi

BAKMADAN GEÇME!