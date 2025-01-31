Gazze’de rehine iadesinde üçüncü tur: Takasta kargaşa kriz çıkaracaktı

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İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında üçüncü rehine ve tutuklu takası dün gerçekleştirildi. Hamas ve İslami Cihad güçleri, Gazze Şeridi’nde bulunan 3 İsrailli rehinenin yanı sıra 5 Taylandlı tarım işçisini serbest bıraktı. Karşılığında İsrail hapishanelerindeki 110 Filistinlinin salıverilmesi bekleniyordu. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hapishanelere “bir sonraki emre kadar” süreci askıya almaları talimatını verdi. İsrailli yetkililer buna neden olanın Han Yunus’taki rehine teslimi sırasında uluslararası ajansların kameralarına yansıyan kargaşa görüntüleri olduğunu bildirdi. Arabuluculardan bu görüntülerin tekrarlanmayacağı güvencesi üzerine dün akşam saatlerinde kriz çözüldü.

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Han Yunus’ta İsrailli rehine Gadi Moses’in Kızılhaç ekiplerine teslimi sırasında yaşanan izdiham da İsrail’in tepkisini çekti.

3 İSRAİLLİ SERBEST

Dün önce Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampında 20 yaşındaki kadın asker rehine Agam Berger, Hamas tarafından serbest bırakıldı. Hamas savaşçıları tarafından getirilen Berger, yıkıntıların arasından geçerek kurulan sahneye çıktı. Burada kalabalığa el sallayan Berger daha sonra Kızıl Haç görevlilerine teslim edildi. Diğer rehineler ise Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas’ın eski lideri Yahya Sinvar’ın evinin enkazının önünde serbest bırakıldı. 29 yaşındaki Arbel Yehud ve 80 yaşındaki Gadi Moses, İslami Cihad militanları tarafından getirilerek Kızıl Haç görevlilerine teslim edildi. İsrail tarafı geçen hafta sonu Yehud üzerinden bir kriz yaratmış, Hamas’ın bu rehineyi salıvermemiş olmasının anlaşmanın ihlali olduğunu iddia etmişti. İsrail ordusunun geniş çaplı saldırılarla yıkıma uğrattığı Cibaliye kampı ve Sinvar’ın evinin tercih edilmesi, Filistinli savaşçıların İsrail’e karşı “zafer kazanamadınız” mesajı olarak yorumlandı.

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TÜRK İSTİHBARATI DEVREYE GİRDİ

İsrailli rehinelerin yanı sıra dün Gazze’de alıkonan beş Taylandlı da serbest bırakıldı. Türk güvenlik kaynaklarına göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Hamas ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi sonucunda Taylandlı 5 rehinenin serbest bırakılmasını sağladı. İsimleri Thaenna Pongsak, Sathian Suwannakhan, Sriaoun Watchara, Saethao Bannawat ve Rumnao Surasak olarak açıklanan Taylandlıların İsrail’de çalışan tarım işçileri oldukları bildirildi. Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, arabulucuk faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile birlikte tüm arabulucu ülkelere teşekkür etti.

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BU GÖRÜNTÜ NETANYAHU’YU KIZDIRDI

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Filistinli tutukluların serbest bırakılmalarını geciktirmesine neden olan görüntülerde kargaşa yaşandığı; İslami Cihad savaşçılarının buradaki kalabalığı yatıştırmakta zorlandığı ve kalabalığın arasından yürütülen İsrailli rehine Arbel Yehud’un tedirgin olduğu görülmüştü.

110 FİLİSTİNLİ MAHKÛM ARTIK ÖZGÜR

İsrail, Gazze’de tutulan esirlerin güvenli geçişinin garanti altına alınacağına dair arabulucular tarafından verilen güvencenin ardından 110 Filistinli mahkûmu Ofer Hapishanesi’nden serbest bıraktı. Filistin Mahkumlar Medya Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, 30’u çocuk, 32’si müebbet hapis ve 48’i ağır hapis cezasına çarptırılmış 110 Filistinli esir serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 110 Filistinli esirden 66’sı Ramallah’a, 20’si Gazze’ye geçti. Filistinli mahkûmlar serbest bırakıldığı sırada onları karşılamak isteyen Filistinlilere ise İsrail güçleri müdahalede bulundu.

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İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli esirlerin yakınları gün içinde Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi bahçesinde bekleyişlerini sürdürdü. Serbest kalan Filistinliler alkış ve havai fişeklerle karşılandı. 29 yıldır İsrail hapishanelerinde tutsak olan Nidal Burai’nin oğlu Muhammed, babası alıkonulduğunda kendisinin 2 yaşında olduğunu, kardeşinin ise henüz doğmadığını ifade etti.

FİLİSTİNLİ TUTUKLULAR KİM

İsrail’in serbest bıraktığı 110 Filistinlinin arasında, Filistin davasının bilindik simalarından bazılarının da bulunduğu iddia edildi. Hamas, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış bazı isimlerin de serbest bırakılmasını istemişti. Zekeriya Zübeydi, Mahmud Atallah ve Ahmed Barguti gibi isimlerin söz konusu 110 kişi arasında bulunduğu iddia edildi. Zübeydi ve Barguti, El Fetih’in silahlı gücü El Aksa Şehitleri Taburu’nun komutanlığını yapmış isimlerden.