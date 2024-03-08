Gazze'de paraşütü açılmayan yardım paketi sivillerin üzerine düştü... Ölü ve yaralılar var

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Gazze Şeridi'nde İsrail, sivil halka karşı acımasız katliamlarını sürdürüyor. Abluka nedeniyle Gazze halkı ise açlık tehlikesi ile karşı karşıya. Bölge halkına havadan yardım konteynerleri atılırken, paraşütü açılmayan bir yardım paketi faicaya neden oldu.

CBS News'ın Hamaslı yetkililerden edindiği bilgiye göre havadan atılan bir yardım konteynerinin paraşütü açılmadı. Yardım paketini bekleyen 5 sivil de konteynerin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olay, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Al-Shati kampında meydana geldi. 2'si çocuk toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği olayda 11 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların yaşlarının 30 ila 50 arasında değiştiği kaydedildi.

2,3 MİLYON İNSAN KITLIKLA KARŞI KARŞIYA

Sosyal medyada yayınlanan videoda, paraşütlerle asılı duran büyük bir yardım paketi kümesinin gökyüzünde sürüklendiği, ancak paraşütü tam olarak açılmamış bir paketin diğerlerinden çok daha hızlı düştüğü görülüyor. Gazze'deki insani durum her geçen gün daha da kötüleşirken İsrail bölgeye yardım girişine izin vermiyor. Çeşitli ülkeler ise açlık tehlikesi ile boğuşan sivil halka havadan gıda ulaştırmaya çalışıyor.

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Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yaklaşık 2,3 milyon sakini arasında yaygın bir kıtlık olduğu konusunda uyarıda bulundu. ABD ise havadan yapılan yardımların yetersiz kaldığı konusunda itirafta bulundu.