‘Gazze’de olanlar nüfusun yok edilmesi’

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Hamas’ın İsrail’e yönelik 7 Ekim saldırısına yanıt olarak şu anda Gazze’de olanların bir savaşa benzemediğini belirten Putin, “Bu, sivil nüfusun tamamen yok edilmesine benziyor” dedi. Putin Türkiye’nin çabalarına ilişkin de, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem bölgede, hem küresel düzeyde hem de İslam dünyasındaki güvenilirliği göz önünde bulundurulduğunda, katkılarının dikkate değer olacağına çok güveniyoruz” dedi.

‘BİZ DE SİLAH SAĞLARIZ’

Almanya’yı Ukrayna’nın Rusya’yı vurmak için silahlarını kullanmasının “tehlikeli bir adım” olacağı konusunda uyaran Putin, Moskova’nın Batılı hedefleri vurmak için başkalarına uzun menzilli silahlar sağlayabileceğini söyleyerek, “Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip” değerlendirmesinde bulundu.