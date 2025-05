Gazze'de mucize kurtuluş! Alevlerin içinden sağ çıktı... 'Filistinliler bizi affetsin'

İsrail ordusu, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Fehmi el-Cercavi Okulu'nu Gazze'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında hedef aldı. Gazze'deki sağlık yetkilileri, okul saldırısında yanarak yaşamını yitiren kişi sayısının 31 kişi olduğunu belirterek, ölenlerden 18'inin çocuk, 6'sının ise kadın olduğunu belirtti.

Tıbbi kaynaklar, pazartesi sabahından bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 81 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail'in saldırısının ardından Fehmi el-Cercavi Okulu'nun görüntüsü

Ambulans ve Acil Servis Müdürü Faris Afane, okulun içinde uyuyan çocuk ve kadınların "alevler tarafından yutulduğunu" söyledi.

Afane, "Çocuk ve kadınlar yanan sınıfların içinde çığlık atıyordu. Alevlerin büyüklüğü nedeniyle onları kurtaramadık. Manzara çok rahatsız ediciydi. Gördüklerimizi tarif edecek kelimeler yok" dedi.

Okulun hemen karşısında yaşayan Filistinli Neval Hassan, saldırı anını "korkunç bir patlama sesiyle uyandık" diyerek tarif etti. Hassan, eliyle okulu işaret ederek, "Gökyüzü üzerlerine düşmüş gibiydi. Çığlık atan çocuklar vardı. Sesleri yanan sınıflardan geliyordu ama yangın herkesten ve her şeyden daha büyüktü" açıklamasını yaptı.

İsrail'in saldırısının ardından Fehmi el-Cercavi Okulu'nun görüntüsü

Ambulans ve acil servis ekiplerini yardım için çağırdığı bilgisini veren Hassan, "Gözlerimle küçük bedenlerin yandığını ve diğerlerinin alevlerin içinde hareket ettiğini gördüm. Sonra bir anda her şey durdu. Hiçbir şey yapamadık. Hep beraber çığlık attık ama yangın sesimizden hızlıydı. Okul alevler içinde kalmış bir toplu mezara dönüştü. Bunun bir savaş suçu olmadığına bizi nasıl ikna edecekler?" diye konuştu.

GAZZE'DE MUCİZE KURTULUŞ

BBC'de yer alan habere göre, dünyanın alevler içindeki görüntüsünü konuştuğu Gazze'deki kız çocuğu, yanmış cesetlerin arasından sağ olarak kurtarıldı.

İsrail'in katliamından mucizevi şekilde kurtulan Filistinli Verd el-Şeyh Halil, yaşadığı dehşeti gözyaşlarıyla anlattı.

İsmi Arapça Gül anlamına gelen Verd, sınıfın çatısının üzerlerine düştüğünü ve yangının içinden geçerek kurtulmak zorunda kaldığını söyledi.

5 yaşındaki Verd, tanık olduğu vahşeti şu sözlerle aktardı:

“Benim adım Verd (Gül). 5 yaşındayım. Ateş çok büyüktü. Kurtulmak için ateşin üzerinde yürümek zorunda kaldım. Ne olduğunu tam anlayamadım. Sadece yere düşen bir bomba sesi duydum. Sınıfın çatısı üzerimize düştü. Sınıfların çoğu alev almıştı. Kolumda yandı. Kız kardeşlerimin hepsi şehit oldu. Bu okulda kardeşlerim öldü. Onlarla birlikte dönmeyi istiyordum”

Minik Verd, annesi ve altı kardeşini bu sığınma okuluna yönelik düzenlenen hava saldırısında kaybettiğini dile getirdi.

Verd, ölen kardeşlerinden birinin terliğini tutarak, "Bu kardeşimin. Bunları da onlar giyiyordu." sözlerine yer vererek, bombalamanın ardından babasıyla birlikte ağır yaralı şekilde Babtist Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

İsrail'in saldıırsının ardından Fehmi el-Cercavi Okulu'nun görüntüsü

"BUNDAN SONRA ONA BEN BAKACAĞIM"

Verd’in amcası İyad Muhammed el-Şeyh, saldırının ardından açıklamalarda bulundu.

Amca, saldırının gece saatlerinde düzenlendiğini ve güçlü bir patlama ile büyük bir yangının çıktığını belirtti ve "Şehit oldular... Çok güçlü patlama ve büyük yangın nedeniyle cesetler yandı" sözleriyle sarsıcı tabloyu aktardı.

Amca, "Biz bir yerde, yeğenim ve ailesi başka bir yerde sığınmıştı. Bombalanan yerin haberini izlerken, kardeşimin kızını tanıdım. Verd, şehit olan ağabeyimin kızı. Bundan sonra ona ben bakacağım inşallah" dedi.

"BU KATLİAMI DURDURMALIYIZ"

BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları raportörü Francesca Albanese, saldırının görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşarak "Bu katliamı durdurmalıyız" çağrısında bulundu.

Albanese paylaşımında, "Diri diri yanan o kadar çok insanın, o kadar çok çocuğun görüntüsünü gördüm ki artık midem bulanmadan ateşe bakamıyorum" dedi.

I’ve seen the silhouettes of so many people—so many children—burning alive, that I can’t look at fire anymore without feeling sick to my stomach.



WE

MUST

STOP

THIS

MASSACRE.



May the Palestinians forgive us. pic.twitter.com/LRBvWyDaru