Gazze’de mama krizi... İsrail bebekleri aç bıraktı

Arap basınına göre, sağlık yetkilileri, kuşatma altındaki bölgede tedarik sıkıntısından dolayı ciddi bir ‘bebek maması krizinin’ olduğunu belirtiyor. Halihazırda yetersiz beslenme, tıbbi malzeme sıkıntısı ve İsrail bombalarından kullanılamaz hale gelen sağlık tesisleriyle mücadele ettiklerini belirten sağlıkçılar, binlerce bebeğin imkânsızlıklar içinde doğduğunu söylüyor. Aileler, “Çocuklar masum. Sadece onlar için süt istiyoruz” diyor. Bölgedeki durum göz önüne alındığında özellikle erken doğumlarda ciddi bir artışın yaşandığı da belirtiliyor.

21 BİNDEN FAZLA ÇOCUK ÖLDÜ

Öte yandan Filistin Merkezi İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan resmi veriler, Gazze Şeridi’nde iki yılı aşkın süredir devam eden savaşın 21 binden fazla çocuğun ölümüne yol açtığını ortaya koydu. Gazze’de 8 Ekim 2023’te başlatılan saldırılardan bu yana; 21 bin 283 çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğü, bunlardan 450’sinin bebek, yaklaşık bin çocuğun ‘bir yaşın altında olduğu’, 5 bininin ise ‘beş yaş altı’ olduğu belirtildi. İsrail’in insani yardımları engellemesinden dolayı 157 çocuk açlıktan ölürken 25’i donarak hayatını kaybetti. Yaklaşık 45 bin çocuk saldırılardan dolayı yaralanırken, 58 binden fazlası da ebeveynlerini kaybetti.