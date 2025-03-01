Gazze’de kritik dönemeç bugün... İkinci aşama belirsizliği!

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Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak’ta yürürlüğe giren Gazze Şeridi’nde ateşkes ve rehine takası anlaşmasının sonraki aşamalarına ilişkin müzakereler Kahire’de başlarken, İsrail’in tavrı sebebiyle savaşa dönülebileceği korkusu yaşanıyor. Arabulucu Mısır, ikinci aşama için “yoğun görüşmelerin” yürütüldüğünü duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail heyetinin anlaşmanın uzatılması için yeterli ortak zemin olup olmadığını görmek üzere Mısır’a gittiğini söylerken, daha fazla rehinenin serbest bırakılması karşılığında birinci aşamayı uzatmaya hazır olduklarını ifade etti.

HAMAS’TAN BASKI ÇAĞRISI

Saar’ın açıklamaları, anlaşmanın başından beri İsrail’in bir süre sonra savaşa geri dönme niyeti taşıdığına dair raporlarla örtüşüyor. Nitekim ikinci aşama görüşmeleri başlarken Hamas bir açıklamayla uluslararası toplumu İsrail’e “hiçbir gecikme veya tereddüt olmaksızın ikinci aşamasına derhal girmesi için baskı yapmaya” çağırdı. İsrailli yetkililerin, üç aşamalı anlaşmanın şartlarını değiştirmeye çalıştıkları iddia edilirken müzakere masasına yeni kırmızı çizgiler getirdiği belirtiliyor. AFP haber ajansına konuşan İsrailli bir yetkili, ikinci aşamada öngörüldüğü gibi ordunun Gazze Şeridi’nin güney sınırından çekilmeyeceğini söyledi. Tel Aviv’in yeni taleplerde bulunması ve başlangıçtaki anlaşmaya bağlı kalmayacağını ima etmesi sebebiyle, Gazze’de savaşın yeniden başlaması ihtimalinin yükseldiği belirtiliyor.

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TRUMP’IN TAVRI ÖNEMLİ

İsrail, ilk aşama kapsamında kararlaştırıldığını aksine Gazze’ye konteyner ev ve çadır girişini engelledi. Bu karar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “tam ölçekli çatışmaya geri dönme niyetiyle Filistinlilerin bölgeye yeniden yerleşmesini engelleme çabası” değerlendiriliyor. Gazze’de bundan sonra ne olacağı İsrail’in en büyük müttefiki ABD’nin tavrıyla da ilişkili. İsrailli köşe yazarı Gideon Levy, Katar merkezli El Cezire’ye yaptığı açıklamada, “Trump yönetimi İsrail’e karşı yeterince sert davranmazsa ateşkeste ikinci aşama olmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

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MESCİD-İ AKSA’DA RAMAZAN KISITLAMASI

İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa çevresinde Ramazan ayı boyunca ek kısıtlamalar uygulayacağı, kontrol noktalarındaki camiye giden yollarda 3 bin silahlı İsrail personelinin görevlendirileceği açıklandı. Hükümet sözcüsü David Mencer, Aksa’da “güvenlik kısıtlamaları” uygulanacağını söylerken yeni kurallara göre işgal altındaki Batı Şeria’dan camiye ibadete gelenlerin 55 yaş üstü erkekler ve 50 yaş üstü kadınlarla sınırlı olacağı bildirildi. Yeni serbest bırakılan Filistinli tutukluların da Ramazan ayında kampı ziyaret etmeleri yasak olacak.