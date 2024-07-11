Gazze’de kıyamet

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İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını artırırken önceki gün yeni bir katliama daha imza attı. İsrail ordusu mültecilerin sığındığı Han Yunus’taki Birleşmiş Milletler’e ait bir okulu, bahçesinde futbol maçı oynanırken vurdu. En az 30 sivilin öldürüldüğü saldırıda 53 kişi de yaralandı. Bu saldırıyla birlikte İsrail güçleri, son dört günde yerinden ettiği Filistinlilerin sığındığı dört okula saldırı düzenlemiş, 50’den fazla Filistinliyi öldürmüş oldu.

OKULLAR HEDEF

Okulları hedef alan saldırıların ilki, 6 Temmuz’da Gazze’nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat’ta bir okula yapılmıştı. Yaklaşık 2 bin yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı okula yönelik saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 16 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı. İsrail ordusu, Nuseyrat’taki saldırıdan bir gün sonra, Gazze’nin kuzeyinde yine yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Okulunu bombalamış, dört Filistinli hayatını kaybetmişti. 8 Temmuz’da yine Nuseyrat’ta BM’ye ait bir okul daha hedef alınmış, saldırıda ölen olmadığı ancak çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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BM’NİN ÇARESİZLİĞİ

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail Gazze’de kendilerine ait okulların üçte ikisini bombalarla hedef aldığını duyurdu. “Uluslararası insancıl hukukun açıkça göz ardı edilmesi yeni normal olamaz” ifadesini kullanan Lazzarini, “Dokuz aydır gözlerimizin önünde bitmek bilmeyen cinayetler, yıkımlar ve çaresizlik devam ediyor” ifadesini kullandı.

İSRAİL’E TEPKİ YAĞDI

İsrail’in son okul saldırısına tepki yağdı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki okulları bombalamasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek “Siviller, özellikle de çocuklar cephe önünde bırakılmamalıdır” açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ordusunun yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırıyı kınadıklarını belirterek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Saldırıya “Masum siviller daha ne kadar bu çatışmanın yükünü çekecek” sözleriyle tepki gösteren Borrell, “Sorumlular hesap vermelidir” ifadesini kullandı.

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GÜVENLİ BÖLGEYİ BOMBALADI

İsrail ordusu bir yandan saldırıları sürdürürken diğer yandan Filistinlileri sürekli yerinden ediyor. İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki Filistinlerden bölgeyi terk ederek orta kesimde bulunan Deyr el-Belah’a göç etmelerini istedi. Ancak dün Deyr el-Belah kentinin hedef alındığı hava saldırısında altısı çocuk ve üçü kadın olmak üzere 20 Filistinli sivil öldürüldü. Vurulan noktalardan bazılarının İsrail ordusu tarafından ilan edilen “güvenli bölge” içinde olduğunu açıklandı.

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ: LANETLİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’nin Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıya tepki göstererek, “İsrail’in Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz” dedi.

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Dışişleri Bakanlığından, yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İsrail’in, Gazze’nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz. Han Yunus’ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son 4 günde buradaki dört okulun hedef alınması, İsrail’in Filistin halkını topyekûn yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır. Bu saldırılar, Netanyahu Hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de göstermiştir. İsrailli yetkililer, insanlığın tüm değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerdir.”