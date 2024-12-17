Gazze’de katliam üstüne katliam... BM: Öldürülenlerin yüzde 70’i kadın ve çocuk

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Önceki gün Beyt Hanun’daki Halil Uveyda Okulu’nu bombalayarak 46 kişinin ölümüne yol açan İsrail savaş uçakları dün de Han Yunus’ta Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Ajansı UNRWA’ya ait Ahmed bin Abdulaziz Okulu’nu vurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail saldırılarında son 24 saatte yaklaşık 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

BM, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin hangi koşullar altında mücadele ettiğini yayınladığı bir raporla bir kez daha hatırlattı. İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısının 45 bini aştığının vurgulandığı raporda bu kaybın yüzde 70’inin kadın ve çocuklardan oluştuğu aktarıldı. Raporda 1.9 milyon Filistinlinin birden fazla kez olmak üzere yerinden edildiği, sağlık hizmetlerinden suya kadar altyapısının yüzde 70’inden fazlası yıkılmış durumda olduğu vurgulandı.

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‘HALİD DEDE TORUNUNA KAVUŞTU’

Öte yandan geçen yıl İsrail’in Gazze’ye saldırıları sırasında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Reem’in dedesi Halid Nabhan da dün sabah Nuseyrat mülteci kampına yönelik saldırıda hayatını kaybetti. Nabhan, kameraların önünde torunu Reem’in gözlerini öpüp, ‘Ruhumun ruhu’ diyerek vedalaşmıştı. Sosyal medyada ‘Halid dede, ruhunun ruhuna kavuştu’ yorumları yapıldı.