Gazze’de katliam sürüyor... İsrail yine sivilleri vurdu

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Filistin haber ajansı Wafa, son iki aydır sıkı bir kuşatma altında olan Gazze’nin kuzeyinde İsrail güçlerinin Beyt Lahiya ve çevresindeki binaları havaya uçurduğunu ve Kemal Advan Hastanesi’ne ateş açtığını bildirdi.

KIŞ ŞARTLARI ZORLUYOR

Kuzeydeki Cibaliye, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun kentlerinin sakinleri, İsrail kara kuvvetlerinin 17 günden fazla süredir devam eden operasyonları tarafından sürekli saldırı altında olduklarını söyledi. Beyt Hanun’da yerinden edilen Gazzelilerin sığındığı bir okula düzenlenen hava saldırılarında ise en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sığındıkları sınıfların top ateşiyle doğrudan vurulması sonucu hayatını kaybedenler arasında, en az 2 çocuğun bulunduğu belirtildi. Bu kentlerden kaçmak zorunda kalan Gazzeliler ise kış şartları altında giderek derinleşen insani krizle başa çıkmaya çalışıyor.

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SOKAKLAR CESETLERLE DOLU

- İSRAİL’in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki cadde ve sokaklarda biriken ceset yığınlarının çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapıldı. Gazze’deki Tıbbi Yardım Örgütü Sorumlusu Muhammed Afeş, yayımladığı yazılı açıklamada, “Cadde ve sokaklarda ulaşılamayan çok sayıda ceset var. Bu durum büyük bir çevre felaketine yol açabilir” ifadelerini kullandı. Gazze’de hem sağlık personeli sayısının hem tıbbi malzeme stoklarının yetersiz olduğuna da dikkati çeken Afeş, İsrail’in hastaneleri ve sağlık ekiplerini hedef almayı sürdürdüğünü, doktorların Gazze’nin kuzeyine hizmet veremediğini ve ağır yaralıların kritik ameliyatlarına girecek cerrahların kalmadığını belirtti.