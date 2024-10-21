Gazze’de kalmaya hazırlanıyorlar: Katliam gününde işgal konferansı

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Tüm dünya İsrail’in Gazze’ye yönelik bir yılı aşkın süredir devam eden yıkıcı saldırılarının bitmesi için çağrıda bulunurken, muhalif İsrail gazetesi Haaretz’in haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud, “Gazze’ye dönüş hazırlığı konferansı” düzenliyor. Likud partisinden 10 bakan ve milletvekili dahil olmak üzere aşırı sağcı üst düzey siyasilerin de katılması beklenen iki günlük konferansın davetiye metninde ise, “teorik değil pratik adımların tartışılacağı” belirtiliyor. Uluslararası toplum Gazze’de savaş sonrası yeniden inşa ve iki devletli çözüm formülü beklese de İsrail siyasetinin farklı planları var gibi görünüyor.

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ABLUKAYA 10 KM’DE

İsrail Başbakanı Netanyahu, savaşın başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana sıklıkla Gazze’ye yeniden yerleşme planları olmadığını savunuyor ancak sahadaki gerçekler ve İsrailli siyasilerin girişimleri akıllarda soru işaretleri yaratıyor.

Haaretz’in haberine göre, dün başlayan “Gazze’ye yerleşim hazırlığı” isimli iki günlük konferans için iktidardaki Likud partisi davetiyeler gönderirken, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in partisi Otzma Yehudit ve partiye yakın, Batı Şeria’da yasadışı yerleşim birimleri oluşturan “Nahala” hareketinin de organizasyonun parçaları olduğu belirtiliyor. Dün İsrail saldırıları sonucu en az 87 kişinin öldüğü Gazze’deki Beyt Lahya bölgesine yalnızca 10 km mesafedeki bir yasadışı İsrail yerleşiminden “Gazze gözlem turuyla” başlayan etkinliğe çok sayıda üst düzey siyasetçi de katılıyor.

BAKANLAR DA KATILIYOR

Konferansa Likud mensubu Sosyal Eşitlik Bakanı May Golan’ın yanı sıra Itamar Ben Gvir, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve 10’dan fazla milletvekilinin katılacağı belirtiliyor. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Nahala hareketine göre konferans “yalnızca teorik bir toplantı değil, Gazze’deki Yahudi yerleşimlerinin yenilenmesi için pratik bir alıştırma ve hazırlık” anlamı taşıyor. “Gazze’deki yerleşimlere dönüşün bir fikir olmaktan çıktığı ve halihazırda ileri aşamalara geçen bir süreç olduğu” vurgulanan açıklamada, bu hedef için “hem kamuoyu hem de devlet desteği” bulunduğu belirtiliyor.

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İLK GİRİŞİM DEĞİL

Tartışmalı konferans, İsrail’in Gazze’nin kuzeyini insanlık dışı bir ablukaya aldığı dönemde geldi. Yaklaşık iki haftadır Gazze Şeridi’nin kuzeyine insani yardımların girişini engelleyen İsrail ordusu buradaki on binlerce insanı aç ve susuzluğa mahkûm ederken, bir yandan da ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun bölgedeki Gazzeli sivilleri tamamen tahliye etmeyi planladığı belirtiliyor.

Otzma Yehudit partisi ve Nahala hareketi bu yıl ocak ayında benzeri bir konferans daha düzenlemişti. Aşırı sağcı bakanlar Ben Gvir ve Smotrich’in yanı sıra çok sayıda Likud milletvekilinin katıldığı konferansta, Gazze’de inşası planlanan yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini gösteren haritalar paylaşılmıştı.