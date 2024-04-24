Gazze’de kâbus 200 gündür sürüyor

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7 Ekim’de Hamas’ın İsrail içlerine yönelik saldırısına misilleme olarak başlayan savaşta şimdiye kadar 34 bin 183 kişi öldü, 77 binden fazla kişi de yaralandı. İnsani krizin giderek derinleştiği Gazze Şeridi’nde kıtlık da açlığı beraberinde getiriyor.

1 MİLYON İNSAN AÇ

İsrail, Gazze Şeridi’nde büyük yıkıma neden olurken 1.5 milyona yakın sivil Gazze’nin en güneyindeki Mısır’a komşu Refah’a sığındı. Ancak İsrail’in Refah’a kara operasyonu düzenleyeceğine dair iddialar burada da tedirginliği arttırıyor. Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) raporuna göre, Gazze Şeridi’nin tamamında “felaket yaratan açlıkla” karşı karşıya kalan insan sayısı 1.1 milyona, yani nüfusun yaklaşık yarısına yükseldi. Gazze’deki Filistin yönetiminin medya ofisi savaşın yıkıcı boyutunu göstermek için rakamlar yayınladı.

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VAHİM BİLANÇO DURMUYOR

* Ölen ve kaybolanlar: 41 bin 183

* Hastane kayıtlarındaki can kaybı: 34 bin 183

* Çocuk can kaybı: 14 bin 778

* Kadın can kaybı: 9 bin 752

* Sağlık çalışanı can kaybı: 485

* Gazeteci can kaybı: 140

BİR ÜLKE YERLE BİR OLDU

* Ülke içinde yerinden edilen kişi sayısı 2 milyon

* Yıkılan okullar ve üniversiteler: 103

* Yıkılan camiler: 239

* Hasar gören kiliseler :3

* Yıkılan konutlar: 86 bin

* Hedef alınan sağlık kuruluşları : 160

* Tahrip edilen arkeolojik alanlar ve miras alanları: 206