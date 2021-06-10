Gazze'de İsrail saldırılarından kalma mühimmat patladı: 1 çocuk öldü

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in geçen ay bölgeye düzenlediği saldırılardan kalan "şüpheli bir cismin" dün akşam infilak etmesi sonucu biri çocuk 2 Filistinli yaralandı.

Patlamada yaralanan Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nden 9 yaşındaki Ubeyde Dahduh'un daha sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistinli çocuğun naaşı, Zeytun Mahallesi'ndeki Amr Bin As Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Doğu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara