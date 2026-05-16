Gazze’de İsrail işgali genişledi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 07:00

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ndeki işgal ettikleri alanı arttırdıklarını itiraf etti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Batı Kudüs’te Yahudilere ait dini bir okulda yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki topraklarının bugün itibariyle yüzde 60’ını işgal altında tuttuğunu ifade etti. Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasından sonra İsrail ordusu bazı bölgelerden çekilse de Gazze’nin yüzde 53’ünü işgal altında tutmaya devam etmişti. “Sarı hat” olarak belirlenen noktaya çekilen İsrail ordusunun ateşkesin anlaşmasının ikinci aşamasından sonra “kırmızı hat” olarak adlandırılan bölgeye çekilmesi gerekiyordu. Netanyahu’nun açıklaması, İsrail’in anlaşmanın aksine “sarı hattı” da geçerek Gazze’de işgali genişlettiğini ortaya koydu.

Sınır Tanımayan Doktorlar için Amman’dan çalışan coğrafi bilgi sistemleri uzmanı Laurie Bouvier, yaptığı açıklamada, İsrail işgalinin genişlemeye devam ettiğini ve son haftalarda örneğin Gazze’nin Zeytun Mahallesi’nde yeni sarı bloklar tespit edildiğini kaydetti. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki işgalini ilerletmesi, Tel Aviv’in Filistinlileri Gazze’den sürmek istediğine dair endişeleri güçlendiriyor.

‘HAMAS’IN ASKERİ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ’ İDDİASI

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze’ye düzenlenen hava saldırısında Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları’nın üst düzey komutanlarından İzzeddin el Haddad’ın öldürüldüğünü iddia etti. Katz, 1200 İsraillinin öldürüldüğü ‘7 Ekim 2023 saldırılarının mimarı’ olduğunu öne sürdüğü Haddad için, “Binlerce İsrailli sivil ve askerin öldürülmesinden sorumluydu. Müzakere sürecinde Hamas'ın silahsızlandırılmasını reddederek ateşkesi sekteye uğrattı” yorumunu yaptı. Haddad’ın ölümüne dair Hamas’tan henüz bir açıklama gelmedi.

