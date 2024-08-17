İsrail’in yakıp yıktığı Gazze için ‘en kötü senaryo’ kapıda: 25 yıldır görülmeyen kabus geri döndü!

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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının doğrulandığı belirtildi.

Gazze'nin güneyindeki Deyr el-Belah bölgesinde henüz aşı olmamış 10 aylık bir bebekte çocuk felci virüsünün tespit edildiği aktarıldı.

GAZZE'DE "ÇOCUK FELCİ VİRÜSÜ" ENDİŞESİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 20 Temmuz'da, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinde tip iki çocuk felci virüsü tespit edildiğini açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'de 8 yaş altı 600 bin çocuğa yönelik çocuk felci aşılama kampanyasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ve 1 milyondan fazla çocuk felci aşısını Gazze'ye gönderdiklerini duyurmuştu.

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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Gazze Şeridi'ndeki zor sağlık koşulları, bulaşıcı hastalıkların yayılması, sokaklarda ve yerinden edilmiş insanların çadırları arasında kanalizasyon akması, kişisel hijyen malzemeleri ve içme suyu eksikliği ve çocuk felci ile uyumlu semptomlar nedeniyle çocuklardan birinin çocuk felci virüsü ile enfekte olduğu laboratuvar tarafından doğrulandı” denildi.





"GAZZE İÇİN EN KÖTÜ SENARYO KAPIDA"

Gazze’de görev yapan yardım çalışanları, açıklanan vakanın 25 yıl sonra bir ilk olduğunu ve atık sularda virüs izlerine rastlandığı bildiriyor.

Gazze'de olası bir çocuk felci salgınına karşı hazırlık yapılıyor ancak altyapının neredeyse tamamen yok olduğu ve yardımların ulaşmadığı bölgede bu türden bir salgınla baş edilmesinin imkansıza yakın olduğu söyleniyor.

CARE International'ın Gazze müdahale direktörü Francis Hughes AP'ye yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki haftalarda ya da aylarda en kötü senaryo olan çocuk felci salgınını öngörüyor ve buna hazırlanıyoruz” dedi ve “İyimser değiliz çünkü doktorların da uyarı işaretlerini gözden kaçırabileceğini biliyoruz” sözlerini kullandı.

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ATEŞKES ŞART!

Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar çocuk felcinin bir salgına ve felakete dönüşmemesi ve Gazze'de toplu aşı kampanyası yürütülmesi için bu ayın sonunda yedi günlük bir ateşkes çağrısında bulunmuştu. Uzmanlar böyle bir ateşkes olmadan kampanyanın başarılı olamayacağını söylüyorlar.

BM: 640 BİNDEN FAZLA ÇOCUK AŞILANACAK

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’de 10 yaşının altında 640 binden fazla çocuğu aşılamak için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Guterres, “Gazze'nin sağlık, su ve sanitasyon sistemleri tamamen tahrip edildi. Hastaneler ve birincil bakım tesislerinin çoğu çalışmıyor. Ayrıca çatışmalar nedeniyle rutin aşılamalar da ciddi şekilde aksadı, bu da kızamık, hepatit A ve diğer önlenebilir hastalıkların yayılmasını artırdı. Etkili bir çocuk felci aşılama kampanyasının nasıl yönetilmesi gerektiğini biliyoruz. Gazze'deki toptan yıkım göz önüne alındığında, çocuk felcinin yayılmasını önlemek ve ortaya çıkışını azaltmak için iki turdan oluşan kampanyanın her turunda en az yüzde 95 aşılama oranına ihtiyaç duyulacak” dedi.

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“AŞILAMA SÜRECİNİN SAĞLIKLI GEÇEBİLMESİ İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMALI”

Aşılama çalışmalarına hastanelerde ve birincil sağlık merkezlerinde 708 ekibin katılacağını belirten Guterres, Gazze genelinde ise 316 toplum odaklı yardım ekibinin görev yapacağını ifade etti. Sağlıklı bir süreç için, sağlık çalışanlarının güvenliklerinin garanti altına alınması gerektiğini belirten Guterres,” Aşıların ve ekipmanlarının etkili bir şekilde taşınması, çocuk felci uzmanlarının Gazze'ye girmesi ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını sürdürebilmesi için yakıt sağlanması gerekiyor. İletişimin yaygınlaştırılması için güvenilir internet ve telefon hizmetlerinin sağlanması ve sağlık çalışanlarının maaşlarının ödenmesi için Gazze'ye girişine izin verilen nakit miktarının artırılması da gerekiyor” ifadelerini kullandı.