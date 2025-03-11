Gazze’de insanlık dışı abluka

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Ocak ayında duyurulan ateşkes planına uymamakta ısrar eden Tel Aviv yönetimi, Gazze’de ablukayı sıkılaştırarak istediğini elde etmeye çalışıyor. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen Gazze Şeridi’ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını duyurdu.



İÇME SUYU SIKINTISI



Ateşkeste ikinci aşamaya geçilmeksizin Hamas’ın elindeki tüm rehineleri serbest bırakmasını talep eden Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, 2 Mart’ta bölgeye giren tüm insani yardımı durdurma kararı almıştı. Elektriğin kesilmesiyle, günlerdir yardımın girmediği bölgedeki insani krizin daha da derinleşmesinden endişe ediliyor. Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi bölgedeki kuyuları ve arındırma tesislerini işletmek için kullanılan yakıtın yokluğu nedeniyle içme suyunun azaldığını, gıdanın tükenmeye başladığını, ilaç veya tıbbi malzeme bulamayan hastaların durumlarının kötüleştiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanı Francesca Albanese, İsrail’in eylemlerini ‘soykırım’ olarak niteleyerek silah ambargosu uygulamayı reddeden ülkelerin İsrail’in savaş suçuna yardım ve yataklık ettiğini söyledi.