Gazze'de insani kriz zirvede! ‘Dünyanın en aç yeri’

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Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de halkın yüzde 100’ünün açlık riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. BM’nin yardım kuruluşu İnsani İşler Koordinasyon Bürosu’nun (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke de Gazze’yi “Dünyanın en aç yeri” olarak tanımladı. BBC’nin haberine göre, Laerke gazetecilere yaptığı açıklamada, “900 yardım kamyonundan sadece 600’ünün Gazze ile İsrail sınırına ulaşmasına izin verildi. Oradan, bürokratik ve güvenlik engelleri nedeniyle, neredeyse yardımın güvenli bir şekilde Şeride getirilmesi imkansız hale getirildi” dedi. Gazze’deki açlığı yüzde 100 olarak nitelendiren Laerke, “Getirebildiğimiz tek şey un. Haliyle yemeye hazır olmayan bir ürün, pişirilmesi gerekiyor. Gazze nüfusunun yüzde 100’ü açlık tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.

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İÇME SUYU AZALIYOR

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Komitesi Sözcüsü Tommaso Della Longa da Gazze’deki tıbbi tesislerin yarısının yakıt veya tıbbi ekipman eksikliği nedeniyle çalışmayı durdurduğunu söyledi. Diğer yandan açlıkla beraber su krizinin de bölgede giderek arttığı belirtildi. Buna göre Gazze’de kişi başı içme suyu miktarı 1.3 litreye kadar düşmüş durumda. İsrail, Gazze’ye 2 Mart’ta abluka başlatmış, hijyen ve gıda ürünleri dahil temel ihtiyaçların bölgeye girişini durdurmuştu. Geçtiğimiz günlerde ABD ve İsrail destekli yeni bir yardım dağıtım organizasyonu Gazze’deki dağıtımları geçtiğimiz günlerde yapmaya başlamış, Gazze İnsani Yardım Vakfı isimli tartışmalı organizasyon Bm dahil birçok yardım kuruluşunun tepkisini çekmişti.

HAMAS’A ATEŞKES BASKISI

Öte yandan Hamas, ABD Başkanı Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu ateşkes önerisi hakkında Filistinli direniş gruplarıyla istişarelerde bulunduğunu belirtti. ABD tarafından hazırlanan, İsrail’in de destek ve onay verdiği ateşkes önerisi 60 günlük periyodu ve rehine takasını kapsıyor. Bununla beraber kaynaklara göre, İsrail tarafından Hamas’a “ateşkesi kabul et ya da sonuçlarına katlan” baskısı yapıldığı iddia edildi.

MACRON: FİLİSTİN’İ TANIMAK AHLAKİ GÖREV

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletinin tanınmasının “ahlaki bir görev” olduğunu ifade etti. Singapur’a yaptığı ziyaret sırasında konuşan Fransız lider, İsrail’in gelecek saat ve günler içinde Gazze Şeridi’ndeki insani duruma uygun bir çözüm sunmaması halinde, bu ülkeye karşı daha sert bir ortak tutum sergilenmesi gerektiğini dile getirdi. “Daha sert bir tutum sergilemeliyiz çünkü bu bir gereklilik” diye konuşan Macron, üç gün önce de haziranda ABD’nin New York eyaletinde yapılacak Gazze konulu konferansı hatırlatmış; Filistin Devleti’nin tanınması konusunda yeni bir ivme kazandırmayı amaçladıklarını ifade etmişti. Macron’un sözlerine ise İsrail’den yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Macron, Yahudi devletine karşı haçlı seferine çıkmakla suçlandı. Savunma Bakanı Israel Katz da, “Bizi tehdit etmeyin. Yahudi devletini inşa edeceğiz” mesajını gönderdi.