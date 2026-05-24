Gazze’de ilaç hijyen umut yok... Filistinli çocuklar yara içinde

Aşırı kalabalık çadır kamplarda temiz su, sabun ve ilaca ulaşamayan ve açlık nedeniyle bağışıklık sistemi çöken binlerce çocuk, vücutlarını saran ve doktorların teşhis koymakta zorlandığı ağır, yanık benzeri cilt enfeksiyonlarıyla mücadele ediyor. Gazze’deki hastane koridorları, sadece ateşli yaralanmalar değil, döküntülü hastalıklar nedeniyle acı içinde kıvranan çocuklarla dolu. Filistinliler için Tıbbi Yardım (MAP) kuruluşunun saha ekipleri, kamplardaki tablonun bir halk sağlığı felaketine dönüştüğünü bildiriyor. Muayene edilen 7 bin 17 kişiden 1325’ine ağır cilt hastalığı teşhisi konuldu. Bunların yüzde 62’si çocuklar. Doktorlar, uyuz vakalarında patlama yaşandığını, ilaçsızlık nedeniyle basit enfeksiyonların bile hızla ağrılı apselere ve açık yaralara dönüştüğünü söylüyor.