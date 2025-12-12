×
Gazze'de hayatta kalma mücadelesi: 795 bin Filistinli 'Byron'la karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Gazze'de yerinden edilmiş yaklaşık 795 bin Filistinlinin kutup kökenli Byron Fırtınası nedeniyle sel riski altında olduğunu bildirdi.

IOM, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Gazze'de Byron Fırtınası'nın karaya ulaşmasıyla yaklaşık 795 bin yerinden edilmiş Filistinli sel riski altında" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, fırtınanın bu hafta başlarında Gazze'ye ulaşmadan önce Yunanistan ve Kıbrıs adasında şiddetli sel baskınlarına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, gelecek saatlerde yağışların devam etmesinin ve zaten güvensiz barınaklarda yaşayan aileler için koşulların daha da zorlaşmasının öngörüldüğü kaydedildi.

BÖLGEDEKİ SON DURUM

Yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çok sayıda yerleşim yerinde şiddetli yağmurun etkili olmaya başladığına ve orta şiddette yağmurun bile hızla tehlikeli hale gelebileceğine değinilen açıklamada, "Ateşkes anlaşmasına rağmen yerinden edilmiş Filistinliler, yükselen su seviyelerine karşı çok az koruma sağlanan aşırı kalabalık alanlarda yaşamaya devam ediyor." denildi.

'AİLELER ÇOCUKLARINI KORUMAYA ÇALIŞIYOR'

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, Gazze'deki insanların çok uzun zamandır kayıp ve korku içinde yaşadığını vurguladı.

Pope, "Bu fırtına karaya vurduktan sonra, aileler çocuklarını ellerindeki her şeyle korumaya çalışıyor. Bu belirsizlikten daha fazlasını, güvenliği hak ediyorlar. Gazze'ye acil ve engelsiz erişim şart. Böylece bu son derece zor koşullarda hayatta kalmak için ellerinden gelen her şeyi yapanlara malzemeler ulaşabilir." açıklamasını yaptı.

Son üç gündür devam eden kutup kökenli Byron Fırtınası, İsrail'in iki yılı aşkın süredir devam eden saldırılarından kurtulan binlerce Filistinlinin barındığı çadırları su altında bırakarak Gazze Şeridi'ndeki insani krizi daha da derinleştiriyor.

