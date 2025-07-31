×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Gazze'de hayatını kaybeden sayısı 60 bin 239'a yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Gazze#İsrail#Can Kaybı
Gazzede hayatını kaybeden sayısı 60 bin 239a yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 13:38

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 101 artarak 60 bin 239'e ulaştı.

Haberin Devamı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda can kaybı 101 artarak 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 60 bin 239'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 101 ölü ve 625 yaralının ulaştığı bilgisine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 71 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 34 bin 853 sivilin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 60 bin 239'a, yaralıların sayısının 146 bin 894'e ulaştığı kaydedildi.

Haberin Devamı

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1320, yaralıların sayısı da 8 bin 818'e çıktı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 89'u çocuk 154'e yükseldiği belirtildi.

Gözden Kaçmasınİsrail sivillerin sığındığı ev ve çadırlara saldırdı: En az 20 kişi katledildiİsrail sivillerin sığındığı ev ve çadırlara saldırdı: En az 20 kişi katledildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazze#İsrail#Can Kaybı

BAKMADAN GEÇME!