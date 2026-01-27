Gazze'de hastaların durumu kritik: 1268 kişi, ablukanın bitmesini beklerken öldü

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada bölge dışında tedavi olması gereken hastaların durumuna ilişkin güncel verileri paylaştı.

Açıklamada, "Bölge dışında tedavi edilmek üzere seyahat izni verilmesini bekleyen 20 bin hasta var. Bunlardan kayıtlı 440 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Sevk belgesi bekleyenler arasında 4 bin 500'ünün çocuk olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nı hasta ve yaralıların geçişine kapatmaya devam etmesinin, hastaların sağlık durumlarını hayati tehlike arz edecek derecede kötüleştirdiği belirtildi.

Ayrıca bölgede ilaç ve tıbbi malzemelerin kısıtlı olması, uzmanlık gerektiren sağlık hizmetlerinin büyük bölümünün devre dışı kalması ve hastanelerin altyapısının tahrip edilmesinin yurt dışında tedavi için bekleyenlerin listesini uzattığı kaydedildi.

1268 HASTA BEKLERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, bölge dışında tedavi için seyahat izni bekleyenlerden 1268 hastanın öldüğüne dikkat çekildi.

Bekleme listesinde yer alan ve en çok mağdur olan grubun kanser hastaları olduğu, bu gruptan yaklaşık 4 bin kişinin yurt dışına çıkmayı beklediği bilgisi verildi.

Refah Sınır Kapısı'nın Mayıs 2024'te kapatılmasından bu yana yalnızca 3 bin 100 hastanın Gazze'den ayrılabildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sınır kapısının açılması, hasta ve yaralıların naklinin kolaylaştırılması, gerekli tıbbi malzemelerin kesintisiz şekilde tedarik edilmesinin bölgedeki hastalar için başvurulabilecek son çare olduğu aktarıldı.

İsrail, dün Refah Sınır Kapısı’nın açılmasına onay verdiğini duyurmuştu ancak sınır kapısı henüz açılmadı.

OKULLARIN YÜZDE 90'I YIKILMIŞ DURUMDA

Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki okullara yönelik yaklaşık iki buçuk yıllık saldırıların bütün bir nesli risk altında bıraktığını belirten Elder, "Gazze'de okul çağındaki çocukların yüzde 60'ı halihazırda yüz yüze eğitime erişemiyor. Okulların yüzde 90'ından fazlası hasar görmüş veya yıkılmış durumda. 335 binden fazla 5 yaş altı çocuk, erken çocukluk hizmetlerinin çökmesi nedeniyle ciddi gelişimsel gecikme riskiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Filistinlilerin Ekim 2023'ten önce dünyanın en yüksek okuryazarlık oranlarından birine sahip olduklarını dile getiren Elder, bu mirasın şu anda saldırı altında olduğuna işaret etti.

'GELECEĞE YÖNELİK BİR SALDIRI'

Elder, "(Gazze'de) Okullar, üniversiteler ve kütüphaneler yıkıldı ve yıllarca süren ilerleme silindi. Bu sadece fiziksel yıkım değil, geleceğin kendisine yönelik bir saldırı. Bu acımasız savaşın ardından Gazze'nin okullarının, eğitim tesislerinin ve üniversitelerinin yeniden inşası Gazze'nin iyileşme gündeminin en üst sıralarında yer almalı." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin yönetimi ve diğer ortaklarıyla Gazze'deki tüm çocukların en kısa zamanda eğitim yuvalarına dönmesi için çalıştıklarını aktaran Elder, UNICEF'in şu anda Gazze'de 100'den fazla öğrenme alanını desteklediğini belirtti.

Elder, Gazze'deki her planın merkezinde çocukların olması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze nüfusunun neredeyse yarısı 18 yaşın altında. Bir çocuğu UNICEF Öğrenme Merkezine yerleştirmenin yıllık maliyeti, ruh sağlığı desteği de dahil yaklaşık 280 dolar. Bu yılın geri kalanında 336 bin okul çağındaki çocuğa ulaşmak için UNICEF'in acilen 86 milyon dolara ihtiyacı var." dedi.

Geçen hafta yeniden açılacağı belirtilen Refah Sınır Kapısı'ndaki son durumla ilgili soruyu da yanıtlayan Elder, bu kapıların umutsuzca açılmasını bekleyen Filistinlilerle diyalog halinde olduklarını ancak bu anlamda büyük bir umutsuzluk bulunduğunu dile getirdi.

Elder, "(Refah Sınır Kapısı'nın açılması) Şu an için en basit cevap, hayır, henüz açılmadı. Ancak ateşkesin ikinci aşaması, Refah Sınır Kapısı'nın açılmaması için kesinlikle hiçbir bahanenin kalmaması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.