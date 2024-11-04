Gazze’de ‘hafta sonu katliamı’: 48 saatte 55 çocuk öldürüldü

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BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Müdürü Catherine Russell, Gazze’nin kuzeyinde hafta sonunun ölümcül saldırılarla geçtiğini, sadece son 48 saat içinde Cibaliya bölgesinde 50’den fazla çocuğun öldürüldüğünü açıkladı. Öte yandan Han Yunus’ta 4, Batı Şeria’da da 1 çocuk İsrail askerleri tarafından öldürüldü.

NORMALLERİ SAVAŞ OLDU

İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Save The Children’ın (Çocukları Kurtarın) sağlık uzmanı Rachael Cummings, Gazze Şeridi’ndeki Deyr el-Balah kentinde El Cezire muhabirine yaptığı açıklamada, rakamların savaşın en çok da çocukları hedef aldığını açıkça gösterdiğini vurguladı. Filistinli çocukların uzun bir süredir hiçbir çocuğun yaşamaması gereken her şeyi yaşadıklarını, görmemesi gereken şeyleri gördüklerinin altını çizen İngiliz yetkili, sürekli yerlerinden edildikleri ve bomba tehdidi altında yaşadıkları için çocukların ‘normallik’ duygusunu yitirdiklerini ifade etti. İsrail’in 7 Ekim 2003’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210’u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere en az 43 bin 259 Filistinli öldü, 101 bin 827 kişi yaralandı.

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AŞI MERKEZİ VURULDU

- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail’in Gazze Şeridi’nin Şeyh Rıdvan bölgesindeki bir çocuk felci aşı merkezine düzenlediği saldırıda 4’ü çocuk olmak üzere 6 kişinin yaralandığını bildirdi. DSÖ başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, sağlık merkezinin aşılamanın devam edebilmesi için insani bir aranın verildiği bir bölgede olduğunu söyledi. İsrail ise saldırıyı gerçekleştirdiğini reddetti. 10 yaş altı çocuklara yönelik çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci aşaması İsrail ordusunun operasyonları nedeniyle bir ay ertelenmesinin ardından cumartesi günü tekrar başlamıştı.