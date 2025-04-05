Gazze’de gidecek yer kalmadı: İsrail saldırıları durmuyor

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Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonunu genişlettiğini duyuran İsrail ordusu, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı okullara düzenlenen üç ayrı saldırıda çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu en az 35 kişiyi öldürdü. Ordu, harekât bölgelerinin genişletilmesi kapsamında “güvenlikleri için” Gazzelilere yönelik tahliye emirleri yayınladı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail’in, yasak bölge ilanları ve son tahliye planlarıyla birlikte Gazze Şeridi’nin yaklaşık üçte ikisini Filistinlilerin erişimine kısıtladığını duyurdu.

‘NEREYE GİDECEĞİZ’

Sınırlandırılmış bölgeler arasında, bu ayın başında boşaltma emri verilen Refah’ın güneyi yer alırken yasaklanan bölgelere, İsrail birliklerinin dün sabah yeni bir kara saldırısı başlattığı Gazze şehrinin bazı mahalleleri de eklendi. Yerinden edilmiş sivillerden Ebu Hazem Halef, El Cezire muhabirine, “Çadır kurabileceğim herhangi bir sokak arıyorum. Nereye gideceğimizi bile bilmiyoruz” diye konuştu.

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‘HAMAS KRİZDE’ İDDİASI

Filistinlilere yönelik şiddetin dozunun arttırılmasının arkasında, rehineleri bırakması için İsrail’in Hamas’a yönelik baskısı bulunuyor. Hamas’ın askeri kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde, “Netanyahu hükümeti rehinelerin hayatından sorumludur. Eğer onlar (rehineler) için endişelenseydi ocak ayında imzalanan anlaşmaya bağlı kalırdı. Rehineler şimdi evlerinde olurdu” dedi.

Diğer taraftan Filistinli örgüte yönelik suikastlar da devam ediyor. Hamas, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Sayda kentinde dün sabah saatlerinde düzenlenen hava saldırısında komutanları Hasan Ahmed Ferhat ile oğlu ve kızının hayatını kaybettiğini açıkladı. Şarkul Avsat’ın haberine göre de Gazze’deki Hamas hükümeti, çalışanlarına yapılan maaş ödemelerini aksattı. Siyasi ve askeri yetkililer, Ramazan Bayramı’nda maaşlarının yalnızca yaklaşık yüzde 60’ını alabildi.

NETANYAHU: ZAFER YAKIN

Öte yandan Macaristan’daki temasları kapsamında Yahudi cemaati liderleriyle bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Tanrı’nın yardımıyla yakında zafere ulaşacağız” açıklamasında bulundu. Gazze’de tutulan rehinelerin geri dönmesini sağlayacaklarını belirten Netanyahu, “Askerlerimiz Hamas’a gerekli baskıyı yapıyor” dedi.

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TRUMP GAZZE’Yİ HATIRLADI

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze sorununu çözmeye çalışacaklarını ifade etti. “Bu sorun onlarca yıldır büyük, çok büyük bir sorun” diyen Trump, “Gazze, uzun yıllardır kuşatma altında. Yazık. Gazze’de çok insan ölüyor. Gazze’de çok kötü şeyler oluyor” dedi. ABD lideri daha önce Gazze’nin yeniden inşası için Filistinlilerin bölgeden sürülmesini önermiş; bu plan İsrail tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

BAKAN FİDAN’DAN İSRAİL’E NET MESAJ: ‘ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ’

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin “Suriye’de İsrail ile çatışma istemediğini” söyledi. Reuters haber ajansına demeç veren Bakan Fidan, İsrail ordusunun son günlerde Suriye’deki askeri üslere yönelik saldırılarının “bölgeyi istikrarsızlaştırmanın yolunu açtığını” belirtti. Fidan, Şam yönetiminin Türkiye gibi Suriye’nin komşusu olan İsrail ile “belirli anlaşmalara varmak” istiyorlarsa bunun kendi tasarrufları olacağını kaydetti. İsrail medyasında, İsrail’in Suriye’deki hava üslerine yönelik saldırılarının bu ülkede etkisinin arttığı belirtilen Türkiye’ye yönelik bir mesaj içerdiği iddiaları yer almış, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da bu hafta Paris’te yaptığı bir açıklamada Türkiye’nin Suriye ve Lübnan’da “olumsuz bir rol oynadığını” savunmuş, Türkiye’nin Şam yönetimini “himayesi altına almaya çalıştığını” iddia etmişti.

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Dışişleri Bakanlığı önceki akşam iddialara yönelik sert bir yanıt vermişti. “İsrailli Bakanların, Türkiye’yi hedef alarak, Gazze’de işledikleri soykırımı, Suriye ve Lübnan’a saldırılarının arkasındaki yayılmacı emellerini” gizlemeyi amaçladığı belirtilen bakanlık açıklamasında, “bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne ve milli birliğine kast eden saldırılarıyla İsrail’in bölgenin en büyük güvenlik tehdidi haline geldiği” vurgulanmıştı.