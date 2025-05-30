Gazze'de gıda krizi büyüyor: Han Yunus'tan gelen görüntüler yürek burktu

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde sınır kapıların kapalı tutulması nedeniyle gıda krizi giderek derinleşiyor. Bir hayır kurumu tarafından Gazze'nin Han Yunus kentine bağlı el Mavasi bölgesinde çadırlarda yaşamını sürdüren yerinden edilen Filistinlilere, sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Gazze'de gıda eksikliği en yüksek boyutlara ulaşırken, açlıkla mücadele eden sivil halk, yiyecek bulma umuduyla yardım dağıtım merkezlerine yöneldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi için insani yardımlara koşulsuz izin verilmesi çağrısı yaptı. UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün başkenti Amman'da un, gıda, temizlik malzemeleri, battaniye ve ilaç dahil olmak üzere en az 200 binden fazla kişiye bir ay yetecek kadar insani yardım bulunduğunu belirtti.

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Açıklamada, "deponun Gazze'ye araçla 3 saatlik mesafede olduğu" vurgulanırken "Yardımların Gazze'ye girişine müsaade edilmeli." ifadelerine yer verildi. İsrail'in ablukası nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı bölge için yapılan çağrıda, "Gazze yardıma ciddi ölçüde muhtaç. İnsani yardımların girişine engelsiz ve kesintisiz izin verilmeli" ifadeleri kullanıldı.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze’ye yönelik yardım geçişlerini kısıtlayarak yaklaşık 2,4 milyon kişiyi açlığa sürüklüyor.





SU KRİZİ İNSANİ FELAKETE DÖNÜŞTÜ

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği Başkanı Hacı Ali Aydın, Gazze'de yaşanan su krizinin tarihte benzeri görülmemiş bir insani felakete dönüştüğünü belirtti. Dernek binasında düzenlenen toplantıda konuşan Aydın, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası yoğunlaştırdığı abluka ve saldırılarla Gazze'de suya erişimin neredeyse imkansız hale geldiğini ifade etti.

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Gazze'de 7 Ekim öncesinde kişi başına günlük 80 litre olan su tüketiminin bugün 4 litrenin altına düştüğünü belirten Aydın, bunun büyük bir felakete işaret ettiğini dile getirdi.

'SUSUZLUKTAN ÖLÜMLER YAŞANIYOR'

Aydın, kirli su tüketimi nedeniyle kolera, dizanteri, Hepatit A gibi hastalıkların yaygınlaştığını vurgulayarak, "İnsanlar temiz suya hasret kaldı. Susuzluktan ölümler yaşanıyor. Gazze'nin su sorunu bir bölge meselesi değil, insanlık meselesidir. Tüm devletlerin, yardım kuruluşlarının, STK'lerin bu konuda seferber olması gerekiyor." dedi.

Toplantıya canlı bağlantıyla katılan Gazze Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Mahir Salim ise bölgedeki su altyapısının hedef alındığını ve büyük oranda tahrip edildiğini, kanalizasyon sularının caddelere aktığını, temiz suya ulaşmanın neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

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İSRAİL ORDUSU YARDIM MERKEZİNE ULAŞMAYA ÇALIŞAN SİVİLLERE ATEŞ AÇTI

İsrail ordusunun insani felakete yol açtığı Gazze'de gıda almak için yardım dağıtım noktasına giden sivillere ateş açması sonucu 20 kişi yaralandı. Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını sürdürüp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail ordusu, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almaya devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde, Bureyc Mülteci Kampı yakınlarında gıda almak için yardım dağıtım noktasına giden Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda biri ağır en az 20 Filistinli yaralandı.