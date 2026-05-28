Gazze’de enkazlar arasında buruk bayram

Soykırımın yaralarına sarmaya çalışan Gazze Şeridi’ndeki 2 milyonu aşkın Filistinli, Kurban Bayramı’nı İsrail’in saldırıları ve temel insani malzemelerin bile girişine imkân tanımayan ablukanın gölgesinde karşıladı. Filistinliler, dün sabah bayram namazını yıkılan camilerin enkazlarında, sokak ve çadır kamplarında eda etti. Enkaz yığınları arasında toplanan Filistinliler, saldırılarda hayatını kaybeden yakınları için dua ederken çocuklar ve yaşlılar da yıkımın ortasında saf tutan kalabalıklar arasında yer aldı.

BOMBALAMALAR DURMUYOR

Ateşkese rağmen Kurban Bayramı’nda dahi saldırılarına ara vermeyen İsrail ordusunun önceki gece Gazze kentinin Rimal Mahallesi’ne düzenlediği hava saldırısında 6 Filistinli, dün gece Gazze Şeridi’nin merkezine düzenlediği saldırılarda da 2’si kız çocuğu 2’si kadın 7 Filistinli hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz, yaptıkları ortak açıklamada, saldırıda Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde’nin hedef alındığı belirtildi. Saldırıda ölenler arasında Avde’nin yanı sıra eşi ve 2 çocuğu olduğu aktarıldı.

KATZ’IN SÜRGÜN İNADI

Öte yandan Savunma Bakanı Katz, operasyonu överken İsrail’in asıl stratejik hedeflerinden birini pervasızca masaya koydu. Katz, Hamas’ı yönetimden uzaklaştırma hedefinin yanı sıra, Gazze Şeridi’ndeki Filistinli nüfusu tamamen bölgeden uzaklaştırmayı amaçlayan ve İsrail’in “gönüllü göç” olarak adlandırdığı tehcir planını ilerlettiklerini iddia ederken sürgün planının “doğru zamanda ve şekilde” uygulanacağını savundu.

BARIŞ KURULU’NUN KASASI BOŞ

Financial Times’ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’nin savaş sonrası yeniden inşası ve yönetimi için kurduğu “Barış Kurulu” dünya liderlerinin toplamda 17 milyar dolarlık finansman taahhüdüne rağmen Dünya Bankası fonunda henüz tek bir dolar bile toplayamadı. Heyet yetkilileri, bağışların Dünya Bankası yerine denetime açık olmayan şahsi bir JPMorgan Bankası hesabına yönlendirildiğini ve Fas ile BAE gibi ülkelerden gelen kısıtlı yardımların ise bölgede sistem yetersizliği nedeniyle dondurulduğunu belirtirken; uzmanlar, sahadaki kaynak yetersizliği yüzünden Gazze’nin yeniden inşası için şu ana kadar “tek bir ABD dolarının bile” harcanamadığını vurguluyor. Bu arada Barış Kurulu temsilcilerinin kuruluşundan bu yana ilk kez önümüzdeki günlerde Gazze’ye gitmesi bekleniyor.