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Gazze’de enkaz cenazeleri... 100 kişi daha defnedildi

Güncelleme Tarihi:

#Gazze#Filistin#İsrail
Gazze’de enkaz cenazeleri... 100 kişi daha defnedildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 07:00

GAZZE’de yıkılan binaların enkazı altında kaldığı tahmin edilen yaklaşık 10 bin Filistinliden 100’ünün naaşı, yaklaşık iki buçuk yıl sonra çıkarılarak dün Zeytun Mahallesi’nde düzenlenen törenle defnedildi.

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100 kişinin cesedine Gazze Sivil Savunma ekipleri tarafından yürütülen, İsrail saldırılarında yıkılan evlerin enkazındaki naaşların çıkarılmasına odaklanan projenin ikinci aşaması kapsamında ulaşıldı. 19 Temmuz’da başlatılan ikinci aşama, Gazze’nin kuzeyi ve merkezindeki 147 yıkılmış binada çalışmalar yürütülmesini öngörüyor. Bu bölgelerde hâlâ 1072 kişinin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Zeytun’da çıkarılan naaşlar arasında 60 kadar çocuğun bulunduğu belirtildi.

Cenazeler, yıkılan evlerin arasında yan yana dizilerek Filistin bayraklarına sarıldı. Törene binlerce kişi katıldı ve naaşların Ehli Baptist Mezarlığı’na defnedilmesinden önce cenaze namazı kılındı. Ancak çalışmalar son derece güç koşullarda yürütülüyor.

Sivil Savunma ekipleri, İsrail kısıtlamaları nedeniyle çok az sayıda iş makinesi ve yıpranmış ekipmanla enkazları kaldırmaya çalışıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ailelerin yıllarca süren bekleyişin ardından naaşların başında toplandığı veda ve defin anları yer aldı.

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#Gazze#Filistin#İsrail

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