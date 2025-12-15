Gazze'de enkaz altında kalanları arama çalışmaları başladı

Haberin Devamı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 2 Filistinlinin naaşı ile 6 yaralının hastanelere ulaştırıldığı kaydedildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 393 kişinin öldüğü, 1086 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 632 kişinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 665, yaralıların sayısının ise 171 bin 145 olduğu ifade edildi.

İSRAİL, İNSANİ PROTOKOLÜ İHLAL EDİYOR

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede düzensiz şekilde, çoğunlukla siviller tarafından gerçekleştirilen ve teknik ekipmanların eksikliği nedeniyle yarım kalan enkaz altından cenazelerin aranması çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasının insani protokolünün uygulanmasında bazı ihlallerde bulunduğu; bu ihlallerden birinin de Filistinlilerin cenazelerinin enkaz altından çıkarılması için gerekli yüzlerce ağır iş makinesinin bölgeye girişini engellemek olduğu söylendi.

Gazze kentinde yıkılan ev ve binaların enkazı altında kaybolan Filistinlilerin naaşlarını, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'yle işbirliği içerisinde arama çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Bu çalışmaların Gazze’nin Yeniden İmarı için Arap Heyeti, Acil Durum Komitesi ve Hızlı Müdahale İdaresi, Gazze ilindeki kriminal inceleme ve adli tıp birimleri, Filistin Sağlık ve Vakıflar bakanlıkları, ayrıca kayıp şehitlerin yakınları ile kabile ve aşiret temsilcilerinin katılımıyla yürütüldüğü aktarıldı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını bildirmişti.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.