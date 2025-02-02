Gazze’de dördüncü takas... 3 rehineye karşılık 183 Filistinli

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GAZZE Şeridi’nde İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması çerçevesinde dördüncü tur rehine-tutuklu takası dün gerçekleşti. Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla düzenlenen değişimde üç İsrailli rehine Hamas tarafından serbest bırakılırken İsrail hapishanelerinde tutulan 183 Filistinli mahkûm da salıverildi. Filistinli mahkumların 18’i müebbet, 54’ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111’i de 7 Ekim 2023’ten sonra Gazze Şeridi’nden alıkonulan kişilerden oluştu.

OLAYSIZ TAKAS

İsrailli rehineler 34 yaşındaki Yarden Bibas ve 53 yaşındaki Fransız-İsrailli Ofer Calderon, Han Yunus’ta düzenlenen sade bir törenin ardından Kızılhaç yetkililerine teslim edilirken 65 yaşındaki Amerikalı-İsrailli Keith Siegel ise Gazze Limanı’nda serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail’in daha önce öldürdüğünü iddia ettiği Hamas komutanı Haitham Hawajri’nin Siegel’i Kızılhaç’a teslim edenler arasında olması dikkat çekti.

AİLESİ KAYIP

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Yarden Bibas’ın kaçırılan eşi Shiri ile iki küçük oğlu Kfir ve Ariel’in akıbeti ise meçhul. Hafta başında Hamas, Shiri ve iki çocuğun esaret altında öldürüldüğünü iddia etmiş, İsrailli yetkililer ise bu iddiayı doğrulamadıklarını ancak “ciddi endişe” duyduklarını açıklamıştı. Kfir kaçırıldığında 10 aylık, Ariel ise 4 yaşındaydı. Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda kalbinin Shiri, Ariel ve Kfir ve tüm rehinelerle birlikte olduğunu belirtti.

FİLİSTİN’DE SEVİNÇ

İsrailli rehinelerin öğleden önce teslim edilmesiyle daha sonra Filistinli tutukluların serbest bırakılmasına geçildi. 183 tutukluyu taşıyan otobüsler Han Yunus’taki Avrupa Hastanesi’ne geldi. Burada sağlık kontrollerinden geçirilen Filistinliler daha sonra aileleriyle bir araya geldi. Filistinlilerin arasında El-Fetih Hareketinden 54, Hamas Hareketinden 8, İslami Cihad Hareketinden 6, Halk Cephesi’nden 2 ve Demokratik Cephe’den de 2 kişinin bulunduğu açıklandı. Tutukluların geri dönüşü Filistin topraklarında büyük sevinç yarattı.

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REFAH 8 AY SONRA AÇILDI 50 FİLİSTİNLİ TEDAVİ AMAÇLI MISIR’A GEÇTİ

GAZZE Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı. Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, bugün 50 Filistinli çocuk yaralı ve hasta taşıyan ambulanslar Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır’a geçiş yaptı. Dün ayrılan grubun ağırlıklı olarak kanser hastaları ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerden oluştuğu bilinirken hastaların her birine üç aile üyesi eşlik etti. 50 Filistinlinin arasında acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan çocuklar da bulunuyor. İsrail ordusu, Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı’nı 7 Mayıs 2024’te işgal etmişti. Gazze’nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, o tarihten bu yana geçişlere kapalıydı.

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Filistin Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerden sorumlu müdürü Muhammed Zakut, açıklamasında “Tıbbi dosyalardan 50’si Mısır tarafından onaylandı. Bu sayının artmasını umuyoruz. Şu anda nakledilmeye hazır 6 bin vakamız ve tedaviye şiddetle ihtiyaç duyan 12 binden fazla vakamız var” ifadelerini kullandı. Diğer yandan geçiş sırasında sınır kapısına Amerikan PMC güvenlik şirketinin paralı askerlerinin konuşlandırıldığı görüldü. Amerikan askerlerinin yanı sıra Avrupa Birliği de Filistinlilerin talebi üzerine sınır kapısında bir izleme misyonu bulunduruyor.

KAHİRE’DE TOPLANDILAR ARAP ÜLKELERİNDEN TEHCİR PLANINA ‘RET’

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MISIR, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar’dan üst düzey diplomatlar dün Kahire’de düzenlenen toplantıda Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine karşı çıktı.

Toplantı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlileri Gazze Şeridi’nden Mısır ve Ürdün’e yerleştirme fikrini ortaya atmasının ardından gerçekleşti. Dışişleri Bakanları ortak açıklamada “yerleşim, sınır dışı etme, ev yıkımları, ilhak, yerinden etme yoluyla nüfusun azaltılması, teşvik edilmiş transfer veya halkın topraklarından sökülmesi” gibi Filistinlilerin “devredilemez haklarının ihlal edilmesini” reddetti.

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Bakanlar açıklamada “Ortadoğu’da iki devletli çözüm doğrultusunda adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini” ifade ettiler. Trump, hafta arası Beyaz Saray’da bir imza töreninde “Mısır ve Ürdün’ün Gazzelileri ülkelerine almayacakları” yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, “Onlar için çok şey yaptık, onlar da bunu yapacak” açıklamasında bulunmuştu.