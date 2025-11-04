×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Gazze’de çifte standart… Kayıp Filistinlileri çıkarmak 9 ay sürecek

Güncelleme Tarihi:

#Gazze#Filistin#İsrail
Gazze’de çifte standart… Kayıp Filistinlileri çıkarmak 9 ay sürecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 07:00

İSRAİL’in yaklaşık bir ay önce yürürlüğe giren ateşkese dek sürdürdüğü bombardıman nedeniyle 61 milyon tonluk enkazla kaplanmış haldeki Gazze’de İsrailli rehinelerin cenazelerini bulmak için ağır iş makineleriyle yapılan aramalar sürerken enkaz altında en az 10 bin Filistinlinin cenazesinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü gerekli ekipmanlara sahip değil. Kurtarma ekipleri Gazzelilerin cenazelerini elleriyle, kürek ve kazma kullanarak çıkarmaya çalışıyor.

İsrail’in ekskavatör ve ağır iş makinelerinin girişine izin verilmesi taleplerine yanıt vermemesi nedeniyle yavaş seyreden kurtarma çalışmaları, tek ya da iki katlı evler ile sınırlı kalmış durumda. İngiliz The Guardian’a konuşan Filistin Sivil Savunma İnsani Destek ve Uluslararası İş Birliği Direktörü Dr. Muhammed el-Mughir, “İsrailli rehinelerin cesetlerini kurtarmak için getirilen ekipmanları tüm dünya gördü. Bizim de cenazelerimizi kurtarmak için aynı ekipmanlara ihtiyacımız var”dedi. Uzmanlara göre, İsrail ekipmanların girişine izin verse dahi cenazelerin tümüne ulaşılmasının dokuz ayı bulabileceği tahmin ediliyor. Hamas’ın İsrail’e teslim etmesi gereken 6 esir cenazesi daha bulunuyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazze#Filistin#İsrail

BAKMADAN GEÇME!