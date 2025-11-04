Gazze’de çifte standart… Kayıp Filistinlileri çıkarmak 9 ay sürecek

Haberin Devamı

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü gerekli ekipmanlara sahip değil. Kurtarma ekipleri Gazzelilerin cenazelerini elleriyle, kürek ve kazma kullanarak çıkarmaya çalışıyor.

İsrail’in ekskavatör ve ağır iş makinelerinin girişine izin verilmesi taleplerine yanıt vermemesi nedeniyle yavaş seyreden kurtarma çalışmaları, tek ya da iki katlı evler ile sınırlı kalmış durumda. İngiliz The Guardian’a konuşan Filistin Sivil Savunma İnsani Destek ve Uluslararası İş Birliği Direktörü Dr. Muhammed el-Mughir, “İsrailli rehinelerin cesetlerini kurtarmak için getirilen ekipmanları tüm dünya gördü. Bizim de cenazelerimizi kurtarmak için aynı ekipmanlara ihtiyacımız var”dedi. Uzmanlara göre, İsrail ekipmanların girişine izin verse dahi cenazelerin tümüne ulaşılmasının dokuz ayı bulabileceği tahmin ediliyor. Hamas’ın İsrail’e teslim etmesi gereken 6 esir cenazesi daha bulunuyor.