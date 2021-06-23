Gazze’de ciddi bir travma var

İSRAİL’in son saldırısından sonra insani yardımlar için Gazze’ye giden Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bölgedeki son durumu Hürriyet’e anlattı. İsrail’in özellikle şehrin daha yoğun yerleşim birimleri, merkezleri hedef aldığını kaydeden Kınık, “Saldırılarda 67’si çocuk, 40’ı aşkını kadın olmak üzere 261 insan öldürülmüş. 600’ü çocuk, 400’ü kadın olmak üzere 2 bin kişi yaralanmış, bu yaralıların çoğu hayatının geri kalan sürecini engelli olarak devam ettirecek durumda” dedi. Kınık, Hürriyet’e şunları anlattı:

22 BİN EV OTURULMAZ HALDE

“Gazze’de bir önceki saldırılara göre biraz daha farklı bir durum var. Özellikle şehrin daha yoğun yerleşim birimleri, merkezleri seçilmiş, hedef alınmış. Daha önce şehrin doğusu hedef alınırken, bu sefer batı ve orta bölgeleri hedef alınmış. 1500 ev yıkılmış, 22 bin ev oturulamaz hale gelmiş. 180’e yakın okul, 33 sağlık merkezi çok sayıda yol, içme suyu ve atık suyu ve elektrik altyapısı hasar görmüş. 400 bin insanın içme suyuna maalesef erişimi bulunmuyor. Elektrik noktasında da İsrail tarafından yakıtların kesilmesinden dolayı elektrik santrallarının çalışmasında zorluklar yaşanıyor. Mısır’dan gelen yakıtlarla hayata durmaya çalışıyorlar ancak onlar da günlük sadece 10-11 saate karşılık geliyor.”

YENİ BOMBALAR KULLANILMIŞ

“İlk defa kullanılan bombaların yıkıcı etkileri çok fazla. Bu çok sayıda sivilin binaların altında kalarak hayatını kaybetmesine neden olmuş. Bu anlamda ciddi bir sivil can kaybı ve ailelerin tüm fertlerinin beraber vefat etmesi gibi durumlar söz konusu.”

220 ÇOCUK DAHA YETİM KALMIŞ

Kızılay’ın Gazze’de El Emel isimli bir yetimhanesi ve 500 aileye destek veren bir aşevi bulunduğunu belirten Kerem Kınık, şunları söyledi: “Son saldırılardan sonra 220 yeni yetim kaldı Gazze’de. Biz de yetimlerin korumalarını üstlenip onlara destek olmaya devam edeceğiz. Kızılay olarak çokboyutlu bir program işletiyoruz. Şu an Gazze’deki ihtiyaçların giderilmesi için yaklaşık 50 milyon liralık bir kaynak bağışçılarımızdan toplanmış durumda. ‘Filistin Yaralı Uzat Elini’ kampanyamız devam edecek. Ciddi bir travma var Gazze’de. Özellikle çocuklarda çok ciddi bir psikolojik etki bırakmış durumda. Psikososyal desteğe ihtiyaç var. 8 bin 500 insan şu anda evleri olmadığı için sığınaklarda yaşıyor. Bu insanlara acil barınma sağlanması gerekiyor. Yaralıların ileri cerrahi tekniklerle ameliyat edilmesi, tıbbi sarf malzemeleri ve protezler gerekiyor.”

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