Gazze’de can pazarı

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Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da altı Filistinli ailenin yaşadığı bir konutun hedef alındığı saldırıda en az 72 kişi hayatını kaybetti. Gazze Hükümet Medya Ofisi, sivil savunma ekiplerinin bölgeye ulaştığını, onlarca kişinin enkaz altında kaldığını duyurdu. İşgalci İsrail ordusu Beyt Lahiya’daki saldırının yanı sıra orta kesimde yer alan Nusayrat ve Bureyc mülteci kamplarını da bombaladı, saldırılarda 24 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Mısır sınırındaki Refah kenti de saldırıların hedefindeydi. Refah’ın doğusundaki bombalamada 5 Filistinli sivilin öldürüldüğü açıklandı. Öte yandan İsrail’in Şati Mülteci Kampı’nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

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HERZOG, TÜRK HAVA SAHASINI KULLANAMADI

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen COP29 İklim Konferansı’na yapmayı planladığı ziyaretin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini duyurmuştu. Ancak ziyaretin gerçekleşmemesinin nedeninin, Ankara’nın İsrail’e ait ‘Wing of Zion’ (Siyon’un Kanadı) uçağının Türkiye hava sahasını kullanmasına izin vermemesi olduğu belirtildi. BM konferansına üç bakan ve onlarca yetkiliyle katılan İsrail heyetinin daha önce Gürcistan üzerinden ticari uçuşlarla Bakü’ye ulaştığı ifade edildi.