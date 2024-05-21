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Gazze’de can kaybı artıyor

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#Gazze#İsrail#Hamas
Gazze’de can kaybı artıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 15:19

İsrail’in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 647’ye yükseldi.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki bombardımanı 228. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere 5 saldırı gerçekleştirdiği, 85 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 35 bin 647’ye, yaralananların sayısının 79 bin 852’ye yükseldiği aktarıldı.

Ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cansız bedenlerin bulunduğu, ambulansların ve sivil savunma görevlilerinin İsrail'in engeli nedeniyle cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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#Gazze#İsrail#Hamas

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