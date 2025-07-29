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Gazze'de can kaybı 60 bini aştı

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#Gazze#İsrail Saldırıları#Can Kaybı
Gazzede can kaybı 60 bini aştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 13:55

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana GazzeŞeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 113 artarak 60 bin 34'e yükseldi.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 113 ölü ve 637 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 8 bin 867 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 33 bin 829 kişinin yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 60 BİN 34'E YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 60 bin 34'e, yaralıların sayısının 145 bin 870'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısı 1179'a, yaralıların sayısı da 7 bin 957'ye ulaştı.

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Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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#Gazze#İsrail Saldırıları#Can Kaybı

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