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Gazze’de can kaybı 44 bin 758’e yükseldi

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#İsrail#Gazze#Can Kaybı
Gazze’de can kaybı 44 bin 758’e yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 16:23

İsrail’in Gazze Şeridi’nde devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 758’e yükseldi.

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İsrail Gazze Şeridi’ndeki sivillere yönelik düzenlediği yoğun saldırılarını 430 gündür sürdürüyor. Bölgede birçok noktaya hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, tüm dünyanın gözü önünde Filistinlileri katlediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 3 saldırıda 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 44 bin 758’e, yaralıların sayısının da 106 bin 134’e yükseldiği kaydedildi.

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#İsrail#Gazze#Can Kaybı

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