Gazze’de buruk bayram... Enkaz üzerinde bayram namazı

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Gazzeliler, Ramazan’da olduğu gibi, Kurban Bayramı’nı da tüm şiddetiyle süren savaşın gölgesinde karşılamak zorunda kaldı. İsrail ordusu, güney Gazze’deki çatışmalara ara verildiğini ve bölgeye daha fazla insani yardım gireceğini açıklasa da boğucu sıcak altındaki çadırkentlerde, bombalardan ağır hasar görmüş camilerde, moloz yığınlarıyla dolu sokaklarda bayramın neşesinden eser yoktu.

İsrail’in saldırılarında yakınlarını kaybeden Gazzeliler, bayram sabahı derme çatma mezarlıklara akın etti.

SOFRASIZ HEDİYESİZ BAYRAM

Abluka altındaki bölgeye kurbanlık hayvan geçişine müsaade edilmedi. İsrail bombardımanında ağır hasar gören Gazze şehrindeki tarihi Ömeri Camisi’nin avlusunda toplanan çok sayıda kişi, seccadelerini moloz yığınların üzerine sererek bayram namazını kıldı. Şeridin orta bölgesindeki Han Yunus’ta da bayram namazı, hava saldırısında yıkılan Rahma Camisi’nin kalıntılarının yanında kılındı. Nüfusun yarısından fazlasının kıtlığın eşiğinde olduğu bölgede, önceki senelerde olduğu gibi büyük bayram sofraları kurulamadı. Dokuzuncu aya giren savaşta defalarca yerinden edilen ailelerin çoğu, çocuklarına hediye ve kıyafet satın almak da dahil olmak üzere bayram geleneklerini yaşayamadı.

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‘GEÇİCİ MOLA’ KRİZİ

İsrail ordusu güney Gazze Şeridi’nin bir bölümünde gündüz saatlerinde “askeri faaliyete ara verileceğini” açıkladı. Ordunun kontrolü altındaki, şeridi bölen Selahaddin Yolu boyunca geçerli olacak “insani mola”, bir sonraki duyuruya kadar her gün sabah 08.00’den 19.00’a kadar uygulanacak. Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu, konu hakkında önceden bilgilendirilmediğini ve kendisiyle koordine edilmediğini belirterek haberi medyadan duyduğunu söyledi. Netanyahu, İsrail ordu sözcüsünün açıkladığı şekilde olmayan kısa eksenli ateşkes süreleri olacağını belirtti.

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BM Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA) çalışanları, saldırılarda ebeveynlerini kaybeden Gazzeli çocuklar için bayram etkinlikleri düzenledi. Gazze Şeridi’nde en az 17 bin çocuğun ailesinden ayrı düşmüş durumda olduğunu tahmin ediyor.

İLK GÜNÜNDE VURDU

Filistin haber ajansı WAFA’nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, El-Bureyc Mülteci Kampı’nda El-Hatip ve En-Neccar ailelerinin evini bombaladı. 6’sı çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD: ARABULUCULAR HAMAS’LA GÖRÜŞECEK

İsrail’in kısa süreliğine saldırılara ara vermesi, Gazze Şeridi’nde bayram sabahının sakin geçmesine olanak sağlasa da ateşkes müzakerelerindeki tıkanıklık sürüyor. Son olarak Hamas’ın siyasi büro lideri İsmail Haniye, ABD Başkanı Joe Biden tarafından önerilen ateşkes anlaşması taslağına, “anlaşmanın prensipleriyle uyumlu” değişiklikler yaptıklarını söyledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise, Katar ve Mısır’daki arabulucuların, teklifle ilgili Hamas’la temasa geçeceklerini söyledi. Sullivan, “Arabulucularla Hamas arasında bir görüşme trafiği olacağını öngörüyoruz. (Hamas’ın karşı teklifindeki) Bazı düzenlemelerin beklenmedik olmadığını ve yönetilebileceğini düşünüyoruz. Ancak bazıları Biden’ın ortaya koyduğu teklifle tutarsız” açıklamasında bulundu.