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Gazze’de bitmeyen zulüm... Yine okulu vurdular: 30 Filistinli öldü

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#İsrail#Gazze#Saldırı
Gazze’de bitmeyen zulüm... Yine okulu vurdular: 30 Filistinli öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 07:00

İsrail’in aylardır devam eden Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında dün yeni bir katliam daha yaşandı. İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentinde bulunan, yaralı ve yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı Hatice Okulu’na düzenlediği hava saldırısında en az 30 kişi öldü, 100’den fazla kişi de yaralandı.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hamas’ın komuta ve kontrol merkezinin vurulduğu iddia edildi. El Aksa Hastanesine taşınan cenaze ve yaralıların çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğu görüntülendi.

BİR TAHLİYE EMRİ DAHA

Diğer yandan İsrail ordusu daha önce güvenli bölge olarak ilan ettiği Han Yunus’a bir kez daha saldırı düzenleyeceğini açıkladı. Ordu tahliye emrini kısa mesajlar, telefon aramaları, sesli mesajlar ve Arapça medya yayınları aracılığıyla duyurdu. Han Yunus’un güney mahallelerinde kalan sivillerin El-Mavasi’deki insani bölgeye tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu. İsrail güçleri daha önce de binlerce sivili El Mavasi’ye yönlendirip bu alanı da bombalamıştı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) yapılan açıklamada, Han Yunus’a yönelik son yoğun saldırıların yeni bir iç göç dalgasına neden olduğu ifade edildi. Açıklamada, 22-25 Temmuz arasında yaklaşık 182 bin kişinin Han Yunus’un orta ve doğu kesiminden göç ettiği kaydedildi.

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MÜZAKERELER ROMA’DA SÜRECEK

ABD’de yayın yapan “Axios” sitesinin Amerikan ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre bugün İtalya’nın başkenti Roma’da İsrail ile Hamas arasında uzun süredir devam eden ve kritik bir dönemeçte olan esir takası ve ateşkes müzakerelerine dair önemli bir görüşme gerçekleşecek. Toplantıda CIA Direktörü Bill Burns’ün Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea ile bir araya geleceği belirtildi. İsrail medyasından Times of Israel’in haberine göre ise İsrailli müzakere ekibinin, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Hamas ile şu an masada olan rehine anlaşmasına ek talepler getirerek ‘kriz çıkarma’ niyetinde olduğundan endişe ettiği aktarıldı.

 

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#İsrail#Gazze#Saldırı

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