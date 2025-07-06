Gazze’de bebekler ölümün eşiğinde: Mama ve süt kalmadı

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Gazze’deki doktorlar, İsrail’in bölgeye girebilecek insani yardımları kısıtlamaya devam etmesi nedeniyle yaşanan ciddi bebek maması sıkıntısının yüzlerce bebeğin ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Han Yunus’taki Nasser Hastanesi’nin çocuk sağlığı bölümünün başkanı Dr. Ahmad al-Farra, serviste yaklaşık bir haftalık bebek maması stoğu kaldığını söyledi. Erken doğan bebekler için özel olarak üretilmiş formül mama tamamen tükenmiş durumda ve doktorlar yalnızca standart mamayı kullanarak bebekler arasında bölüştürmek zorunda kalıyor. Gazze’ye giren az miktardaki mama da bu nedenle karaborsaya düşerken, bir kutu mamanın 50 dolar gibi fiyatlara satıldığı belirtiliyor. İsrail bebekleri beslemek için gereken mama ve süt gibi temel gıdalara yönelik kısıtlama uyguluyor.

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İNGİLTERE FİLİSTİN YANLISI GRUBU TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİ

İNGİLTERE parlamentosu, İsrail bağlantılı savunma şirketlerine ve İngiliz hava kuvvetleri üslerine yönelik boya sıkarak protesto gösterileri düzenleyen Filistin yanlısı Palestine Action isimli grubu terör örgütü ilan etti. Alınan karar, grubu DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleriyle aynı yasal statüye yerleştiriyor. Grup üyeleri kararı temyize taşımış olsa da parlamentodan geçen yasanın yürürlüğe girmesiyle gruba üye olmak, maddi destek sağlamak, toplantı düzenlemek, sosyal medya içeriklerini paylaşmak gibi eylemler yasa dışı hâle geldi. Nitekim, Londra polisi yaklaşık 29 aktivistin tutuklandığını bildirdi. Aktivistler Palestine Action’a destek vermekle suçlanıyor.

CORBYN PARTİ KURUYOR

Öte yandan iktidardaki İşçi Partisi’nden istifa eden genç milletvekili Zarah Sultana ve 2020’de Filistin davasına verdiği destek ve partinin antisemitizm raporuna yanıtı sebebiyle partiden uzaklaştırılan Jeremy Corbyn yeni parti kuracaklarını duyurdu. Sultana, “İktidar, Gazze’deki soykırımın aktif ortağı. İşçi Partisi, hiçbir çözüm sunamıyor” ifadelerini kullandı.