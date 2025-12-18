Gazze’de bebekler donarak ölüyor

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta 4’ü çocuk en az 17 kişinin soğuk hava nedeniyle yaşamını yitirdiği bölgede, bir bebeğin daha aynı nedenle öldüğü açıklandı. Gazze Sağlık Bakanlığı, iki haftalık bebek Mohammed Khalil Abu al Khair’in, ‘şiddetli hipotermi’ nedeniyle hastanede tedavi görürken hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgede 53 bin Filistinlinin barındığı çadırları yerle bir eden Byron fırtınası sırasında da Gazze’de birçok yapının hasar gördüğünü aktaran Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, çadırların yüzde 90’ının su altında kaldığını ve binlerce ailenin barınaksız kaldığını kaydetti. İsrail’in bölgeye yardımların girişine izin vermediği ve bu konuda mağdur olduklarını söyleyen Filistinli aileler de Al Jazeera’ye konuştu: “Çadırımız yağmurlardan dolayı su içinde. Yiyeceğimiz ve temel malzemelerimiz çok az. Yakıtımız yok. Çocuklarımızın kıyafetlerini ateş üzerinde kurutuyoruz. Yedek kıyafetler yok. Bu çadırlarla kışı atlatmamız çok zor.”

İSRAİL’İN ATEŞKES İHLALLERİ

Yardım kuruluşları da İsrail’e yardımlara izin vermesi için çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA), “Ailelerin sığındığı hasarlı binalar çöküyor. Çocuklar soğuktan ölüyor. Bunlara son verilmeli. Gazze’ye yardımlar başlatılmalı” açıklamasını yaptı. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, 11 Ekim’de ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana İsrail saldırıları sonucu en az 393 Filistinli öldü, bin 74 kişi yaralandı.

Gazze’de ateşkese rağmen çocuklar çok zor koşullarda yaşam mücadelesi vermeye zorlanıyor.