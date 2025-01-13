Gazze’de ateşkes umudu arttı... Müzakerelerde kısırdöngü kırılıyor mu

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İsrail ve Arap basınında çıkan haberlere göre Hamas ile İsrail’in dolaylı olarak yürüttüğü ateşkes müzakerelerinde somut ilerleme kaydedildiği ve anlaşma ayrıntılarının yüzde 90’ı üzerinde mutabakat sağlandığı iddia edildi. Yedioth Ahronoth gazetesinin siyasi kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90’ı üzerinde anlaşmaya varıldı. Taraflar arasındaki temel anlaşmazlığın, Hamas’ın İsrail’in anlaşmanın ikinci aşamasını uygulayacağına dair garantiler istemesinde yattığı ileri sürüldü.

İSRAİL ASKER Mİ ÇEKECEK

İsrail medyasında çıkan haberlere göre iki aşamalı ateşkes taslağının ilk aşamasında insani nedenlerle yaşlı ve hastaların serbest bırakılması, ikinci aşamasında ise askeri personelin serbest bırakılması öngörülüyor. Öte yandan Haaretz gazetesinin haberine göre ise İsrail ordusu Gazze Şeridi’nden askerlerin hızla çekilmesi için çeşitli planları onayladı. Ordunun yönetim kademesi, Gazze Şeridi’ni ikiye bölen Netzarim Koridoru üzerinden de dahil Gazze’den asker çekmek için farklı seçenekleri inceledi. İsrail ordusu askerlerin Gazze’den hızla çekilmesi de dahil hükümetin yapacağı her türlü anlaşmayı uygulamaya hazır olduğunu duyurdu. Katar merkezli El Araby TV’nin Hamaslı yetkililere dayandırdığı haberinde de ateşkes görüşmelerinde sona yaklaşıldığı iddia edilirken, İsrail ordusunun anlaşmanın ilk aşamasında Refah Sınır Kapısı’ndan ve Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattını oluşturan Philadelphi Koridoru’ndaki bazı noktalardan çekileceği belirtildi.

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HAMAS GARANTİ İSTİYOR

İsrail tarafı anlaşma durumunda Gazze’deki askeri varlığını sürdürme konusunda uzun süredir ısrarcı davranıyordu. Times of Israel gazetesi de dün Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’le olası anlaşmaya karşı çıkmaması konusunda ikna etmek için görüştüğünü yazdı. Gazze’nin kalıcı olarak işgal edilmesini savunan Smotrich, savaşın sona ermesi halinde Netanyahu’yu hükümetten ayrılmakla tehdit ediyordu.

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Ancak Hamas’ın Netanyahu’nun anlaşmanın ilk aşamasını uygulayıp kendi çıkarlarına yönelik siyasi hedeflere ulaştıktan sonra Gazze’ye yönelik saldırılara devam etmesinden endişe ediyor. Hamas’ın bu doğrultuda İsrail’den yazılı garantiler istediği aktarılıyor.

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden ve Netanyahu dün ateşkes görüşmeleri konusunda bir telefon görüşmesi yaparken, Trump’ın yardımcısı James David Vance da ateşkesin birkaç gün içerisinde açıklanmasını beklediklerini söyledi.

20 OCAK HAREKETLİLİĞİ

Öte yandan Son günlerde yaşanan hareketlilikte Donald Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlayacak olmasının da etkili olduğu belirtiliyor. Kendisi göreve başlayana kadar bir anlaşma sağlanmaması halinde Hamas’ı “cehennemi yaşatmakla” tehdit eden Trump’ın bu tavrının, Tel Aviv yönetimi üstünde de baskı oluşturduğu kaydediliyor. Al Jazeera’ya konuşan İsrailli politika yorumcusu Ori Goldberg, Trump göreve başlayana kadar savaşı bitirme baskısının Hamas’tan çok İsrail’in üzerinde olduğunu belirterek, Netanyahu’nun da kendi siyasi istikbali için “savaşı bitirip rehineleri kurtaran” adam olmak istediği değerlendirmesinde bulundu.

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İSRAİL ORDUSUNDA İNTİHAR VAKALARI

İsrail ordusu, Gazze’deki savaşın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana binlerce İsrailli askerin psikolojik stresi gerekçe göstererek muharip rollerde savaşmayı bıraktığını bildirdi. İsrail ordusu, bununla ilgili tam bir sayı paylaşmadı. Haaretz’in aktardığına göre İsrail ordusunun paylaştığı verilerde intihar sayılarında da ciddi bir artış görüldü. 2023 yılında 17, 2024 yılında ise 21 asker intihar etti. Bu artış, 2011’den bu yana bir yılda görülen en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.