Gazze'de ateşkes teklifinin detayları basına sızdı: Trump'tan 'Ateşkes yakın' çıkışı

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Ateşkes teklifinin basına ulaşan taslak metninde, Hamas'ın 10 canlı rehineyi ve 18 İsraillinin cenazesini iade etmesi öngörülüyor. Belgede, İsrail güçlerinin Gazze'nin İsrail ve Mısır sınırındaki tampon bölgeye çekilmesi ve bölgeye yoğun insani yardım ulaştırılması şartı bulunuyor. Yardımların Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve Filistin Kızılayı tarafından dağıtılacağı belirtilen ateşkes teklifinde, Amerikan Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın rolüne dair net bir ifade yer almıyor.

Önceki ateşkes anlaşmalarında olduğu gibi, Doha'da da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların rehineler karşılığında serbest bırakılması gündemde. Ancak serbest bırakılacak mahkum sayısına dair henüz mutabakat sağlanamadı.

Netanyahu, Washington'a hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamas'ın askeri ve idari kapasitesini ortadan kaldırma hedefini vurgulayarak, "Hayatta olan 20 rehine var, 30'u ise ölü. Kararlıyım, kararlıyız, hepsini geri getirmeye kararlıyız. Ayrıca Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamaya da kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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Trump ve Netanyahu, bugün Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki ismin görüşmesinde ana gündemin Gazze'de ateşkesin sağlanması olması bekleniyor.

İSRAİL'E KARŞI TRUMP GARANTİSİ

Belgede, "ABD Başkanı'nın İsrail'in askeri operasyonları durdurma taahhüdünü garanti ettiği" vurgulanırken, Trump'ın ateşkes anlaşmasını bizzat duyuracağı da kaydedildi.

Associated Press (AP), görüşmelere yakın bir kaynak tarafından iletildiğini ifade ettiği belgenin iki yetkili tarafından da teyit edildiğini ifade etti. Teklif, Hamas'ın talep ettiği "kalıcı ateşkes" garantisini içermese de, metinde 60 günlük süre boyunca müzakerelerin yürütüleceği belirtildi.

AP'ye göre, Trump'ın kişisel garantisi, İsrail'in geçmişte olduğu gibi ateşkesi tek taraflı bozmayacağına dair Hamas'a güvence verme amacı taşıyor. Trump geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail'in 60 günlük ateşkes şartlarını kabul ettiğini açıklamıştı.

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Gözden Kaçmasın Gazze ateşkesinde biraz kuşku biraz umut Haberi görüntüle

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 751'e, yaralıların sayısı 4 bin 931'e çıktı.

TRUMP ATEŞKESİN 'YAKIN' OLDUĞUNU DUYURDU

Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasının "yakın" olduğunu bildirdi. "Sanırım, Gazze'de bir anlaşmaya yakınız" diyen Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'a doğru uçtuğu saatlerde Gazze'de ateşkesin sağlanması konusundaki kararlığını vurguladı.

ABD Başkanı, Gazze'de bir ateşkesin "bu hafta içinde" mümkün olabileceği değerlendirmesinde bulunduğu konuşmasında şunları dile getirdi:

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"Bence önümüzdeki hafta Hamas ile rehinelerin birçoğuyla ilgili bir anlaşmaya varmamız için iyi bir şans var. Biliyorsunuz, rehinelerin çoğunu kurtardık ancak kalan rehinelerin de birçoğu çıkacak. Bunu bu hafta yapacağımızı düşünüyoruz."

ATEŞKES METNİNDE DEĞİŞİKLİK TARTIŞMASI

İsrail'in kabul ettiği şartların AP'nin incelediği belgedekilerle aynı olup olmadığı netlik kazanmadı. Hamas'ın ateşkes mutabakatında bazı değişiklik talepleri olduğu bilinirken, revize edilmesi istenen detaylara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Netanyahu'nun ofisi, Hamas'ın ateşkes teklifinde "kabul edilemez" değişiklikler talep ettiğini iddia etmişti. Buna karşılık Hamas, 4 Temmuz'da teklife "olumlu" yanıt verdiğini bildirmişti.

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Hamas, ateşkesin kalıcı olması ve İsrail birliklerinin Gazze'den tamamen çekilmesi yönünde garanti istedi. Önceki müzakereler, İsrail'in bölgeden çekilmeyi reddetmesi nedeniyle tıkanmıştı. Netanyahu, Hamas'ın tamamen etkisiz hale getirilmesi gerektiğini savunarak saldırıların süreceğini vurgulamıştı.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında 57 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Ölenlerin yarısından fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor.