Gazze'de ateşkes planına İsrail engeli: Türkiye detayı dikkat çekti

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İsrail’in, Gazze’de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin hazırlanan yol haritasındaki 3 maddeye karşı çıktığı bildirildi. Tel Aviv yönetiminin itirazlarını Barış Kurulu Gazze İcra Kurulu üyesi eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’e ilettiği aktarıldı.

Haaretz gazetesinin konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, cuma günü açıklanan 15 maddelik yol haritasında yer alan bazı düzenlemeler İsrail tarafından kabul edilemez bulundu.

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRI YETKİSİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

İsrail’in itiraz ettiği maddelerden birinin, İsrail ordusunun Gazze’de saldırıları tamamen durdurmasını öngören düzenleme olduğu belirtildi.

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Tel Aviv yönetiminin, Uluslararası İstikrar Gücü’nün Gazze Şeridi’nde konuşlanacağı bölgelerde gerektiğinde operasyon yapma hakkını korumak istediği ifade edildi.

İsrail’in ayrıca Hamas’ın elindeki silahların yalnızca depolanmasına değil, tamamen imha edilmesine yönelik bir düzenleme talep ettiği kaydedildi.

Yol haritasında ise Hamas’a ait silahların toplanarak Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’nin (NCAG) denetimine bırakılması öngörülüyor.

TÜRKİYE VE KATAR’IN YER ALMASINA KARŞI ÇIKTI

İsrail’in karşı çıktığı bir diğer maddenin ise Uluslararası Doğrulama Komitesi’nde (IVC) Türkiye ve Katar’ın yer alması olduğu bildirildi.

Söz konusu komitenin, tarafların yol haritası kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetlemesi planlanıyor.

Haaretz’e konuşan bir Barış Kurulu yetkilisi, yol haritasının ne zaman uygulanmaya başlanacağına ilişkin henüz kesin bir tarih belirlenmediğini söyledi.

Sürecin, İsrail ve Hamas’ın yol haritasının uygulanmasına yönelik bir takvim belirleyeceği 14 günlük hazırlık dönemiyle başlamasının beklendiği aktarıldı.

GAZZE ATEŞKESİNİN İKİNCİ AŞAMASI İÇİN YOL HARİTASI AÇIKLANMIŞTI

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Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, Hamas’ın ayrıntılı ateşkes yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulu’nun Hamas ve Gazze’deki diğer silahlı grupların silah bırakması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte, arabulucular tarafından sunulan önerilere ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hamas, İsrail’in saldırıları durdurmasının ve üzerinde uzlaşılan başlıklara ilişkin bir takvimin oluşturulmasının temel şart olduğunu vurgulamıştı. Örgüt ayrıca, ikinci aşamanın uygulanmasının İsrail’in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu belirtmişti.

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GAZZE YÖNETİMİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi’nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Gazze’de ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Anlaşma; ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını kapsarken, İsrail’in saldırıları ve bölgeye yönelik yardım kısıtlamalarının devam ettiği belirtilmişti.