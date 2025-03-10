Gazze’de ateşkes düğümü! ABD’den 2 aylık uzatma teklifi

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19 Ocak’ta başlayan ve kademeli müzakerelerle üç aşama sonunda Gazze’deki savaşı tamamen sonlandırmayı öngören anlaşmanın geleceği, Tel Aviv’in ağız değiştirmesi nedeniyle son haftalarda sürüncemeye girmiş durumda. İsrail’in uzun vadede savaşı sürdürme sinyali vererek yalnızca birinci aşamayı uzatma yönündeki yeni teklifine ABD’de Donald Trump yönetimi de destek verirken, Hamas ise “İsrail anlaşmaya bağlı kalsın” pozisyonunu koruyor.

WITKOFF BEKLENİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden önceki gece yapılan açıklamada İsrail heyetinin bugün Katar’ın başkenti Doha’ya gideceği açıklandı. İsrail basınında yer alan haberlerde de ABD’nin ateşkesin uzatılmasına yönelik bir girişim başlattığı bildirildi. Gelişmelerin geçen hafta ABD ve Hamas arasında yürütülen doğrudan görüşmelerin etkisi olduğu belirtilirken, söz konusu ABD planının Trump’ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff’un bu hafta bölgeye yapacağı ziyarette gündeme geleceği aktarılıyor. Witkoff’un planı ateşkesin ilk aşamasının 60 gün uzatılması ve Hamas’ın elindeki 10 canlı rehineyi serbest bırakmasını öngörüyor. Basına konuşan Hamas yetkilisi Tahir el-Nunu ise ABD ile yapılan doğrudan görüşmelerde anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesine yönelik de “olumlu sinyaller” olduğunu aktardı.

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DÜĞÜM NASIL ÇÖZÜLÜR

Ancak el-Nunu’nun açıklamasına rağmen İsrail’in savaşı sürdürmeye yönelik söylemi ve Hamas’ın kalıcı barış talebi pozisyonunda bir değişiklik gözlenmiyor. Hamas’ın Gazze’nin kontrolünden çekilmesinin ise düğümü çözecebilecek bir seçenek olduğu belirtiliyor. Al Jazeera’ya konuşan İsrailli siyasi analist Yoni Ben-Menachem de Tel Aviv yönetiminin Gazze’de Hamas yönetimi sürdükçe savaşı devam ettireceğini söyleyerek bu konuya dikkat çekiyor. Gazze’nin yeniden inşasına yönelik Arap Birliği planında da Şeridin yönetiminin altı aylık bir süreyle teknokratlara ardından Ramallah merkezli Filistin Yönetimi’ne devri öngörülürken, Hamas’tan konuya ilişkin bir açıklama gelmemişti.

İSRAİL AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes planının ilk aşamasında 8’i ölü 33 İsrailli rehineye karşılık İsrail hapishanelerinden 1700’ün üzerinde Filistinli tutuklu salıverilmişti. Savaşın tamamen bitmesini öngören ikinci aşama müzakereleri İsrail’in tutum değiştirmesi nedeniyle başlamamıştı.

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AŞIRI SAĞCI SMOTRICH: GÖÇ İDARESİNİ KURUYORUZ

İsrail’de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze’deki yaklaşık 2.2 milyon Filistinlinin bölgeden tehcirini sağlayacak bir göç idaresi kurulması için çalışmalara başladıklarını söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz’ın çabalara öncülük ettiğini söyleyen Smotrich, Filistinliler için Gazze’de “gelecek 10-15 yıl boyunca hiçbir şey olmayacağını” savundu. İsrail’de Smotrich başta olmak üzere Gazze’de İsrail işgalini savunan aşırı sağcı isimler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazzelilerin tehcir edilerek bölgenin yeniden inşasını öngören skandal planı sonrası Tel Aviv yönetiminin Gazzelileri göçe teşvik edecek bir yapı kurması çağrısında bulunmuştu.

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İSRAİL’DEN SURİYE’DE İRAN TATBİKATI

Suriye’de Esad rejiminin devrildiği dönem çıkan karışıklığı fırsat bilerek bu ülkenin güneyindeki işgalini genişleten İsrail ordusu, işgal ettiği Hermon Dağı’nda İran’a saldırı tatbikatları gerçekleştirdi. İsrail medyasında yer alan haberlere göre bölgenin coğrafi koşullarının İran’la benzerlik göstermesi nedeniyle Hermon Dağı tatbikatlar için tercih edildi. Hava saldırılarının simüle edildiği tatbikatta yaralı ve kapana kısılmış askerlerin tahliye operasyonlarının icra edildiği belirtildi.