Gazze'de ateşkes 'çökmenin eşiğinde'

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İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Filistinli yetkililer, İsrail ile Hamas arasında Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelerin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Filistinli yetkililer, müzakerelerin "çökmenin eşiğinde" olduğunu belirtti. Bir yetkili, İsrail'in Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a yaptığı ziyaretle "zaman kazandığını" ve Doha'ya anlaşmazlıkların temel noktalarında karar alma yetkisi olmayan bir heyet göndererek "süreci kasıtlı olarak geciktirdiğini" söyledi.

Yetkililer son görüşmelerde, Gazze'ye insani yardım ulaştırma mekanizması ve İsrail'in geri çekilmesinin boyutu olmak üzere iki konuya odaklanıldığını belirtti.

Görüşmelerin en az iki turuna katılan Filistinli bir yetkili, Hamas'ın İsrail'in geri çekilme planını uzlaşma için bir başlangıç noktası olarak gördüğü aktardı.

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Üst düzey bir Filistinli müzakereci, "(İsrailliler) Bu görüşmeler konusunda hiçbir zaman ciddi olmadılar. Bu görüşmeleri zaman kazanmak ve sahte bir ilerleme imajı oluşturmak için kullandılar" şeklinde konuştu.