Gazze’de ateşkes çileyi bitirmedi: Çadırlar su altında kaldı

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes aşamasının ilk aşaması tamamlanmak üzere olmasına rağmen savaşın tamamen sona ermesini sağlayacak ve bölgenin yeniden inşasına başlanacak ikinci aşamaya geçiş yavaş ilerliyor. Gazzeliler ise bölgede gerçekleşen yoğun yağışın ardından perişan halde. Birleşmiş Milletler, İsrail’in yardımlara getirdiği kısıtlamaların yüz binlerce aileyi barınaksız bıraktığı uyarısında bulunurken, Gazze şehrindeki kamplarda çadırlarını su basan Filistinliler büyük sıkıntılar yaşıyor.

GİYSİ VE BATTANİYE YOK

Yerinden edilmiş Filistinli Abdurrahman Asaliyah, El Cezire’ye yaptığı açıklamada, bölge sakinlerinin yataklarının, kıyafetlerinin ve diğer eşyalarının selde kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Evini kaybettikten sonra derme çatma bir çadırda yaşamaya çalışan yaşlı Filistinli Ebu Ala, şiddetli yağışın ardından çadırının tamamen suyla dolduğunu ve kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Ebu Ala, “Çadır da içindeki yataklar da yağmur suyuyla doldu” diyerek İsrail’in evine erişimini engellediğini ve bu nedenle barınacak başka bir yeri olmadığını belirtti. Muhabirler, çadırların oldukça yıpranmış olduğunu, çocukların çıplak ayakla dolaştığını ve sınırlı kış giysisi ile battaniyelerin bulunduğunu aktardı. BM’nin Filistinli mülteciler için kurduğu ajans UNRWA, 1.3 milyon kişi için barınma malzemesi stokladığını ancak İsrail’in yardım konvoylarının Gazze’ye tam girişine izin vermemesinin insani krizi derinleştirdiğini duyurdu.