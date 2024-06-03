Gazze’de ateşkes belirsizliği

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ABD Başkanı Joe Biden’ın 31 Mayıs’ta duyurduğu Gazze’de 3 aşamalı yeni ateşkes önerisi İsrail siyasetini böldü. 7 Ekim’den bu yana 240 gündür devam eden savaşın sona ermesi ve rehinelerin evlerine dönmesini öngören anlaşma taslağının İsrail tarafından kabul edildiği öne sürülse de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İsrail’in Gazze’ye saldırılarını sonlandırmayı kabul etmesi için Hamas’ın tamamen yok edilmesi gerektiği yönündeki açıklaması kafalarda soru işareti yarattı. Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, “İsrail’in savaşı bitirme şartı değişmedi. Bunlar, Hamas’ın askeri ve yönetsel kapasitelerinin yok edilmesi, tüm rehinelerin kurtarılması ve Gazze’nin artık İsrail’e tehdit oluşturmadığından emin olunması” diye konuştu.

‘HÜKÜMETTEN ÇEKİLİRİZ’

Netanyahu’nun sözlerini hükümetin aşırı sağcı üyelerinin açıklamaları takip etti. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, “Hamas yok edilmeden” herhangi bir anlaşmaya destek vermeyeceklerini söyledi. Anlaşmanın “terörizm için zafer” anlamına geleceğini savunan iki lider de sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda anlaşmanın kabul edilmesi halinde hükümetten çekilecekleri tehdidinde bulundu. Parlamentoda 13 sandalyesi olan bu iki liderin verdiği destek Netanyahu’ya gerekli hükümet çoğunluğunu sağlıyor. Smotrich ve Ben Gvir’in desteğini çekmesi, Netanyahu hükümetinin düşmesi anlamına geliyor.

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Diğer yandan Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kudüs’te düzenlenen bir konferansta rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik devam eden çabaları nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden’a teşekkür etti.

MUHALEFETTEN DESTEK

Herzog ayrıca Başbakan Netanyahu’ya rehinelerin serbest bırakılması konusunda kendisine “tam destek” vereceğini söylediğini ifade etti. İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz da ateşkes ve esir anlaşması teklifine desteğini açıklayarak konuyu görüşmek üzere kabinenin en kısa zamanda toplanması çağrısında bulundu. Ülkenin en güçlü muhalif siyasetçilerinden Yair Lapid de ateşkes planına destek olabileceklerini söyledi.