Gazze’de acımasızlıkta son perde... Çocukları öldürüp ‘arıza’ dediler

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SU KUYRUĞUNDA CAN VERDİLER

İsrail savaş uçaklarının gölgesinde büyüyen Gazzeli çocuklar, su kuyruğunda beklerken bile artık güvende değil. İsrail işgal güçleri önceki gün, Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda bulunan bir su dağıtım noktasını vurdu. Görgü tanıklarına göre bir İHA, su tankerinin yanında boş bidonlarla sıra bekleyen kalabalığı direkt olarak hedef aldı.

Saldırıda altısı çocuk olmak üzere en az 10 Filistinli hayatını kaybederken 17 kişi ise yaralandı. Olayın ardından çekilen bir videoda, su bidonlarının arasında yatan yaralı insanlara, çocuklar da dahil olmak üzere, onlarca kişinin yardım etmek için koştuğu görüldü. İsrail ordusu, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, fırlatılan füzenin hedefinin aslında İslami Cihad’a mensup bir kişi olduğunu savundu. Açıklamaya göre, yaşanan bir “arıza” sebebiyle füze “hedeften onlarca metre öteye düşerek” su dağıtım noktasının bulunduğu noktaya isabet etti. İsrail ordusu, “sivil halka verilen zarardan dolayı üzüntü duyduğunu” belirtti.

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YARDIM KUTULARINA GÜNCELLEME: 4 ÇUVAL UN BİSKÜVİ VE ÇİKOLATA

İsrail ordusu, ölüm kapanına dönüştüğü gerekçesiyle çokça eleştirilen Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın yardım merkezlerini yeniden yapılandırmaya gitti. ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından işletilecek dört yeni merkez açıldı. Yardım paketlerinin içeriği ise “Filistinlilerin talepleri doğrultusunda” değiştirildi. Paket başına 2 çuval olan un miktarı 4 çuvala çıkarıldı. Konserve fasulye gibi istenmeyen ürünler yerine çikolata, bisküvi ve geniş aileleri besleyecek kalorili ürünler eklendi. İsrail basını dört çuval unu ve yeni asfaltlanmış yolları “büyük bir insani jest” olarak parlatıyor. Oysa GHF merkezlerinin mayıs ayında açılmasından bu yana, yüzlerce sivil yardım almaya çalışırken öldürüldü.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ TIKANDI

Gazze’de savaşın sona ermesi için Doha’da geçen haftadan beri sürdürülen dolaylı müzakereler çıkmaza girdi. ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda devam eden ateşkes görüşmelerinde Tel Aviv yönetimi Gazze Şeridi’ndeki işgalini sürdürmekte ısrar ediyor. Hamas İsrail’in geri çekilmediği bir senaryoda anlaşmaya yanaşmıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, anlaşmayı reddeden tarafın Hamas olduğunu iddia etti. Ancak İsrail basınına göre Netanyahu, iç politikada farklı bir çizgide. Kanal 12 televizyonu, Netanyahu’nun aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e, savaşın süreceği sözünü vererek, “Ateşkesten sonra Gazze’deki nüfusu güneye taşıyacağız ve kuzey Gazze’ye abluka uygulayacağız” dediğini öne sürdü.

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HANZALA GAZZE’YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı delmeyi amaçlayan uluslararası sivil girişim Özgürlük Filosu, yeni yolculuğuna Hanzala (Handala) adlı gemiyle başladı. Hanzala gemisi, önceki gün İtalya’nın Sicilya adasındaki Siraküza Limanı’ndan Gazze’ye doğru yola çıktı.

YASEMİN ACAR DA VAR

Gemide, aralarında Fransa’nın Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Gabrielle Cathala ve İsveç’in AP Milletvekili Emma Fourreau’nun yanı sıra geçen haziran ayında Madleen gemisi ile Gazze’ye doğru yola çıkan ancak İsrail tarafından gözaltına alınarak geri yollanan Türk kökenli Alman vatandaşı aktivist Yasemin Acar da dahil olmak üzere 16 aktivist yer alıyor. Hanzala gemisi, Filistinli karikatürist Naci el-Ali’nin meşhur eseri olan İsrail işgaline dünyaya sırtını dönerek direnen Filistinli çocuk Hanzala’nın adını taşıyor. Gemide insani yardım malzemeleri, çocuk ekipmanları, tıbbi destek ürünleri ve gıda maddeleri bulunuyor.