×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Gazze’de 21 bin çocuk kayıp

Güncelleme Tarihi:

#Gazze#Save The Children#Kayıp
Gazze’de 21 bin çocuk kayıp
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 07:00

İngiliz yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), Gazze’de 9 aydır süren savaşta en az 21 bin çocuğun ‘kayıp’ durumda olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Kuruluş, Filistinli çocukların bombardımanlarda yıkılan evlerin enkazı altında mahsur kaldığını, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındıklarını, işaretsiz mezarlara gömüldüklerini veya kaybolduklarını bildirdi.

Gazze’deki mevcut koşulların bilgi toplamak ve doğrulamayı neredeyse imkânsız hale getirdiğini kaydeden kuruluş, “En az 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığını, yaklaşık 4 bin çocuğun da enkaz altında olduğunu, bilinmeyen sayıda çocuğun da toplu mezarlarda gömülü olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi. Gözaltına alınan çocukların akıbetleri ise bilinmiyor.

6 ÇOCUK HAN YUNUS’A NAKLEDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), durumu kritik 6 Gazzeli çocuğu Filistin toprakları dışındaki hastanelerde tedavi görmeleri için Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi’nden güneydeki Han Yunus şehrine nakletti. Çocukların Gazze Şeridi’nden ayrılmaları bekleniyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazze#Save The Children#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!