Gazze’de 21 bin çocuk kayıp

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Kuruluş, Filistinli çocukların bombardımanlarda yıkılan evlerin enkazı altında mahsur kaldığını, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındıklarını, işaretsiz mezarlara gömüldüklerini veya kaybolduklarını bildirdi.

Gazze’deki mevcut koşulların bilgi toplamak ve doğrulamayı neredeyse imkânsız hale getirdiğini kaydeden kuruluş, “En az 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığını, yaklaşık 4 bin çocuğun da enkaz altında olduğunu, bilinmeyen sayıda çocuğun da toplu mezarlarda gömülü olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi. Gözaltına alınan çocukların akıbetleri ise bilinmiyor.

6 ÇOCUK HAN YUNUS’A NAKLEDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), durumu kritik 6 Gazzeli çocuğu Filistin toprakları dışındaki hastanelerde tedavi görmeleri için Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi’nden güneydeki Han Yunus şehrine nakletti. Çocukların Gazze Şeridi’nden ayrılmaları bekleniyor.