Gazze’de 11 gün sonra ateşkes

Uluslarası toplumdan gelen tepkiler ve bölgedeki ülkelerin baskılarının ardından İsrail Gazze’de ateşkesi kabul etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada İsrail Güvenlik Kabinesi’nin dün gece geç saatlerde yaptığı toplantı sonrasında Gazze’de ateşkesi kabul ettiği duyuruldu. Açıklamada genelkurmay başkanı ve ulusal güvenlik danışmanı da dahil olmak üzere üst düzey savunma yetkililerinin, “Hamas’a düzenlenen operasyonda büyük başarılar elde edilmesinin ardından Mısırlı yetkililerin ateşkes önerisini oybirliğiyle kabul ettiği” belirtilerek “siyasi liderler ve sahadaki gerçekliğin ateşkesin geleceğinde etkili olacağı” söylendi. Hamas ve İslami Cihad örgütü yetkilileri de bölgede cuma gecesi yerel saatle 02.00’de yürürlüğe girecek “karşılıklı ve eşzamanlı” ateşkesin kabul edildiğini belirtti.



HAMAS: DÜŞMAN BOYUN EĞDİ

Anadolu Ajansı’na konuşan Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Mısır tarafının Hamas yönetimine İsrail’in ateşkes kararını bildirdiğini ifade ederek, “Sonunda düşman, halkımıza ve Kudüs’e yönelik saldırıyı durdurmak için boyun eğmek zorunda kaldı. Her durumda Filistin halkımızı korumaya kararlıyız ve işgal devletine ‘Geri dönerseniz döneriz!’ diyoruz” dedi.

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11 gün süren ve 2014’ten bu yana yaşanan en şiddetli kriz olarak nitelendirilen çatışmalarda İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında 65’i çocuk, 39’u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 2000 kişi yaralandı. İsrail yetkilileri, Gazze Şeridi’nden İsrail’e yapılan roket atışlarında 12 İsrail vatandaşının öldüğünü açıkladı.



İsrail’in Gazze’ye 11 gün süren saldırılarında 65’i çocuk, 39’u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 2000 kişi yaralandı.

NETANYAHU YENİDEN GÜÇ KAZANDI

Amerikan Associated Press (AP) ajansı, Gazze’deki çatışmaların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yaradığını yazdı. Netanyahu’ya ilişkin analiz haberde, çatışmalar öncesi koalisyon oluşturamayan ve kariyerinin sonuna gelmiş gibi görünen İsrail Başbakanı’nın şimdi yeniden “Bay Güvenlik” olarak konforlu bir rol kaptığı yorumu yapıldı. Haberde, “Sadece 1 hafta önce, İsrail’in uzun süredir işbaşında olan liderinin siyasi kariyeri neredeyse bitmişti. Son seçimlerde koalisyon hükümeti kurmakta başarısız olmuştu ve siyasi rakipleri de onu başkanlık görevinden atmaya hazırlanıyordu” ifadeleri yer aldı. Haberde muhalefet lideri Yair Lapid’in, “Çatışmaların hep başbakana en çok yarayan dönemde başladığı” yorumuna da yer verildi.







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