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Gazze yürüyüşüne katılan 40 aktivist Mısır’da alıkonuldu

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#Gazze Yürüyüşü#Mısır#Aktivistler
Gazze yürüyüşüne katılan 40 aktivist Mısır’da alıkonuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 11:01

Gazze'deki ablukanın kırılması için çeşitli ülkelerden Mısır'a ulaşan gruba Kahire'den çıkış yolunda müdahale edildi. Yaşanan olaylar sonrası 40 aktivistin alıkonulduğu duyuruldu.

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Çeşitli ülkelerden Gazze'deki ablukanın kırılması için yola çıkıp, Mısır'a ulaşan gruba Kahire çıkışında müdahale edildi. Yaşanan gerginliğin ardından 40 aktivistin alıkonulduğu belirtildi.

Konu ile ilgili Küresel Gazze Yürüyüşü Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, Mısırlı yetkililere Gazze yürüyüşüne katılmak üzere gelen aktivistlerin engellenmemesi çağrısı yapıldı.

40 KİŞİNİN PASAPORTLARINA EL KONULDU

Açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'den çıktıkları sırada, Fransa, İspanya, Kanada, İngiltere ve Türkiye'den 40 aktivistin alıkonulduğu kaydedilerek, “Küresel Gazze Yürüyüşü’ne katılan 40 kişinin pasaportları Kahire'den çıkış yolunda bir kontrol noktasında alındı” ifadeleri kullanıldı.

Gazze yürüyüşüne katılan 40 aktivist Mısır’da alıkonuldu

Açıklamada, Küresel Gazze Yürüyüşü’nün barışçıl bir hareket olduğu ve yürüyüşe katılmak için gidenlerin Mısır yasalarına uyduğu belirtilerek, alıkonulan aktivistlerin vatandaşı oldukları ülkelerin Kahire'deki büyükelçiliklerine vatandaşlarının serbest bırakılması için girişimlerde bulunmaları çağrısı da yapıldı.

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#Gazze Yürüyüşü#Mısır#Aktivistler

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